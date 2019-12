Gemma Galgani ha fatto delle scoperte sulla vita di Juan Luis che l'hanno messa in condizioni di dubitare del cavaliere di origini venezuelane. Durante la registrazione del 16 dicembre del trono over di Uomini e donne, infatti, la dama torinese, oltre a rivelare che non ha avuto alcuna intimità con Juan, anche se lui l'ha raggiunta a Torino, ha scoperto che l'uomo ha intrattenuto delle chat con la sorella di Armando, proprio come Incarnato aveva segnalato la scorsa settimana. Avrebbe contattato anche una donna di Firenze, arrivando ad auto invitarsi a casa sua.

Armando mostra le chat di Juan con altre donne

Non è stato facile per Gemma conoscere alcune verità su Juan, visto che la dama si era già dichiarata innamorata del suo corteggiatore. Già la scorsa puntata del trono over di Uomini e Donne Armando aveva fatto due segnalazioni pesanti. La prima riguardava direttamente la sorella, con la quale il venezuelano si è sentito prima via chat, arrivando poi a comportarsi male con lei anche quando si sono visti tanto che la sorella di Armando ha interrotto ogni tipo di contatto.

Secondo quanto riportato da IlVicolodelleNews, le chat sono state mostrate da Incarnato, il quale ha dimostrato l'autenticità delle sue parole.

Allo stesso modo, il cavaliere napoletano ha mostrato le chat di Juan con la signora di Firenze a Gianni e Tina: si tratterebbe di chat che vanno oltre l'amicizia, tanto che Ciano avrebbe chiesto alla donna di ospitarlo a casa sua. A corroborare la tesi della falsità di Juan nei confronti di Gemma, si è aggiunto anche Gianni, il quale si è detto a conoscenza di una serata di Luis in un locale come ospite. Gemma stessa ha confermato che Juan le ha chiesto di farsi vedere con lei a Napoli.

Gemma in lacrime consolata da Tina

Inoltre, Gemma ha raccontato come è andato l'incontro con Juan a Torino, dove lui l'ha raggiunta. In pratica, manca ogni chimica tra di loro, tanto che hanno passato la notte nello stesso letto, ma lui si è addormentato sotto il piumone, mentre lei è rimasta sveglia cercando di capire perché non scatti la passione. A questo punto, parterre maschile e femminile sono stati concordi nell'invitare Gemma a fare un passo indietro, convinti tutti che Juan la stia prendendo in giro, cosa che crede anche il popolo del web.

Gemma a questo punto ha cominciato a credere anche lei che Juan la stia usando per mettersi in mostra e, affranta, ha deciso di lasciare lo studio, seguita da Tina. L'opinionista, che non ha mancato di chiamare il medico per soccorre la dama torinese, si è addirittura proposta a Gemma come spalla su cui piangere, la quale ha accettato, tanto che il momento dedicato a lei si concluso con un pianto liberatorio appoggiata alla sua 'nemica' di sempre. Per Gemma la situazione dunque si complica.