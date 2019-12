Si prospetta una puntata difficile per Gemma Galgani: oggi 11 dicembre, infatti, durante la messa in onda del trono over di Uomini e donne, la dama verrà sarà costretta ad ascoltare una segnalazione che riguarda Juan Luis Ciano. L'uomo, che già convince poco il popolo del web, sarebbe in contatto con altre donne che si trovano al di fuori del programma. Ad affermare ciò sarà Armando Incarnato, che è di Napoli proprio come il corteggiatore della torinese, la quale sconvolta per tutto ciò si ritroverà ancora una volta in lacrime.

Armando attacca Juan: ci sarebbe una donna di Firenze nella sua vita

Dopo aver assistito a quello che pare essere un lieto fine tra Ida e Riccardo, la puntata del trono over Uomini e Donne dell'11 dicembre concentrerà la sua attenzione su Gemma e Juan Luis. La dama pareva essere più tranquilla, nonostante la scoperta che Ciano continua a ricevere fiori da un'ammiratrice segreta, anche se Armando già aveva chiesto se il dono floreale arrivasse da Firenze, insinuando un dubbio. Oggi questo dubbio acquisirà un valore più importante, poiché Incarnata parlerà chiaro affermando che Juan sente una donna fuori dal programma e che sarebbe fiorentina.

Se Gemma sembrerà fortemente in crisi, tanto da scoppiare in lacrime, Armando si dirà certo delle sue affermazioni: il cavaliere napoletano ha addirittura, a suo dire, delle chat che dimostrerebbero quanto detto. Inoltre un altro duro colpo per Gemma arriverà dalle parole di Ida, la sua cara amica. Anche secondo la Platano, il comportamento di Juan Luis è poco chiaro.

Juan Luis è sincero con Gemma?

Insomma ci sarebbe qualcosa che non quadra: se Juan cercherà di affermare che le parole di Armando sono solo una vile bugia, è chiaro che il turbamento di Gemma non potrà essere celato.

Sono sempre meno coloro che credono al reale interesse di Ciano nei confronti delle Galgani: l'idillio amoroso è durato davvero troppo poco. Adesso dovrà essere il cavaliere dalle origini venezuelano a far capire quali sono i suoi reali interessi, anche se pare davvero strano che tra i due non sia ancora arrivato il bacio passionale tanto desiderato da Gemma.

La credibilità di Juan potrebbe essere minata dalle eventuali chat che Armando ha deciso di mostrare alla redazione del programma: il pubblico di Uomini e Donne dovrà attendere, però, la prossima registrazione del dating show per saperne qualcosa di più.

Nel frattempo, Gemma, che ha sfilato vestita da angelo con tanto di ali, dovrà fare i conti con questa situazione che pare aver mandato in frantumi le sue certezze. Ogni nuova considerazione è da rimandare alle nuove anticipazioni della trasmissione.