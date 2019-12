Domani, venerdì 20 dicembre, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne (forse l'ultima prima della pausa per le feste di Natale). Le anticipazioni che sono state mostrate al termine dell'appuntamento odierno con il Trono Over, hanno informato i telespettatori che tra poche ore assisteranno ad un momento assolutamente inedito e che farà molto discutere: Tina Cipollari porgerà la sua spalla a Gemma Galgani per sfogarsi.

Nuovi dubbi su Juan Luis: Gemma cede allo sconforto

Quella che dovrebbe essere l'ultima puntata di Uomini e Donne del 2019 (il dating-show Mediaset dovrebbe tornare in onda il prossimo 7 gennaio nella sua solita collocazione pomeridiana), si prospetta imperdibile.

Le anticipazioni che sono state trasmesse oggi su Canale 5 di quello che il pubblico potrà vedere il 20 dicembre, hanno lasciato tutti senza parole.

Gemma Galgani, infatti, non riuscirà a trattenere le lacrime quando Gianni Sperti renderà pubblica una serata che il suo Juan Luis Ciano ha fatto in un locale pochi giorni prima come ospite d'onore: i sospetti che il cavaliere la stia corteggiando in Tv soltanto per avere visibilità e fama, aumentano sempre più in quasi tutti i membri del cast della trasmissione.

L'opinionista pugliese proverà a far aprire gli occhi all'ingenua dama, consigliandole di non fidarsi ciecamente del signore che sta frequentando da circa un mese, e col quale non ci sono stati né baci appassionati né rapporti intimi per volere esclusivo di lui.

Tina stupisce e abbraccia Gemma dietro le quinte

Sfinita dalle tante cose poco rassicuranti che sono successe in quest'ultima puntata annuale del Trono Over, la Galgani deciderà di rifugiarsi nel backstage per dare sfogo a tutta la sua delusione. L'anteprima video che è stata mandata in onda oggi di quello che la gente da casa potrà vedere domani, 20 dicembre, ha mostrato un insolito abbraccio tra Gemma e la sua storica "rivale" del programma: Tina Cipollari.

La bionda opinionista, infatti, raggiungerà la dama dietro le quinte e le offrirà una spalla sulla quale piangere.

"Si vede proprio che è quasi Natale", scherzerà Maria De Filippi commentando l'inedito momento di tenerezza che si troverà davanti durante la registrazione di Uomini e Donne.

Sebbene tra loro ci sia un astio profondo da tempo, nella puntata di domani le due si renderanno protagoniste di un episodio che sicuramente farà piacere a tutti i telespettatori: dopo anni di litigate, insulti reciproci e scambi di frecciatine velenose, Gemma e Tina si riavvicineranno proprio a ridosso delle feste natalizie, arrivando a farsi un inaspettato regalo e di pace e tolleranza.