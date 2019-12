Lo scorso sabato 30 novembre è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne, dedicata al Trono Over. Nonostante siano state diffuse tante notizie su quello che accadrà oggi, i telespettatori finalmente potranno vedere con i loro occhi quanto succederà in studio.

I protagonisti della puntata di oggi saranno ancora una volta Ida Platano e Riccardo Guanieri. La prima ad entrare negli studi del dating è proprio la Dama. La parrucchiera sembra sempre più intenzionata a voler chiudere definitivamente la storia con il Cavaliere pugliese.

Addirittura, Ida arriverà al punto di dichiarare che non sa più cosa prova nei confronti del suo compagno.

Viste le affermazioni della Platano, il Guanieri apparirà di fronte alla sua amata un po' spiazzato. Riccardo a fatica riuscirà a trattenere le lacrime e confesserà di vedere negli occhi della donna che ama una luce diversa. Inoltre, il Guanieri ammetterà di non comprendere il comportamento di Ida, visto che l'ultima volta che si sono visti c'è stato anche un approccio fisico.

Ida spiazzata di fronte alla proposta di matrimonio

Durante la puntata di oggi i telespettatori di Uomini e Donne assisteranno alla proposta di matrimonio di Riccardo Guanieri nei confronti di Ida Platano.

Nonostante il confronto con la Dama sia stato piuttosto teso, Riccardo affermerà di essere molto innamorato della Platano e di non volerla perdere per niente al mondo. Per questo motivo l'uomo chiederà scusa per l'ennesima volta ad Ida, per tutti gli errori commessi in passato.

Poi incoraggiato da Maria De Filippi, arriverà il momento della proposta: Riccardo tirerà fuori l'anello e chiederà ad Ida di diventare sua moglie. Di fronte alla richiesta di convolare a nozze, la Platano non accennerà a fare un passo indietro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Al contrario la Dama apparirà spiazzata e stupita, tanto che non darà subito una risposta al suo compagno.

Il capitolo legato a Ida Platano e Riccardo Guanieri oggi si concluderà con un ballo al centro dello studio sulle note di 'E poi ti penti' di Alberto Urso. Il Guanieri durante il ballo prenderà in braccio la sua amata e la porterà dietro le quinte, per un ulteriore confronto. A quel punto su richiesta della padrona di casa, le telecamere lasceranno sola la coppia per un chiarimento.

Gianni Sperti punta il dito contro la dama Anna

Terminato il momento dedicato alla proposta di matrimonio di Riccardo Guanieri a Ida Platano, la puntata andrà avanti con le altre storie.

I telespettatori vedranno le vicende di Valentina Autiero ed Erik, in cui la Dama ammetterà di stare molto bene con il suo Cavaliere.

Prima di calare il sipario sul Trono Over, Anna accuserà Samuel di essere interessato solo ad un approccio fisico. A quel punto interverrà Gianni Sperti, che accuserà di nuovo la Dama di avere una storia con un uomo al di fuori del programma di Canale 5.