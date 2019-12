Si preannuncia ricca di colpi di scena la puntata di Uomini e donne dedicata al trono over, in onda oggi 3 dicembre alle 14:45 su Canale 5. Dopo aver iniziato la settimana, eccezionalmente, con la scelta di Giulia Quattrociocche, protagonista del trono classico, oggi si tornerà alla programmazione consueta iniziando dalle vicende di Gemma Galgani alle prese con il nuovo corteggiatore Juan Luis. Secondo le anticipazioni pubblicate in rete, il pubblico assisterà ad un'esterna molto romantica tra i due, alle discussioni in studio del perché manchino dei baci appassionati da parte di lui e alle frecciatine ironiche di Tina Cipollari. Dopo le vicende rosa di Gemma l'attenzione si sposterà su Ida e Riccardo che saranno i protagonisti di un sorprendente colpo di scena.

Anticipazioni Uomini e Donne del 3 dicembre: Gemma e Juan Luis nella casona

Andrà in onda oggi 3 dicembre una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata al trono over, un appuntamento slittato al martedì, invece del consueto lunedì che ha dato spazio ai 'più giovani' del trono classico. Archiviata la scelta di Giulia che ha deciso di uscire dal programma con Daniele Schiavon, i telespettatori oggi potranno concentrarsi prima su Gemma Galgani e poi sulla coppia Ida-Riccardo. Partendo dalla prima, stando alle anticipazioni, Maria De Fiilippi mostrerà l'esterna fatta con Juan Luis nella casona dove i due hanno visto un film romantico.

Nel filmato la Galgani e il venezuelano si commuoveranno dopo la visione e si scambieranno frasi dolci e baci a stampo. La donna andrà in hotel per fargli una sorpresa e continueranno a baciarsi, ma sempre in modo poco passionale. In studio, alla fine del video, si parlerà del perché Juan non si sia ancora 'sbilanciato' e lui chiarirà dicendo che la bacerà soltanto quando ci sarà anche l'attrazione mentale, oltre quella fisica.

Uomini e Donne 3 dicembre, anticipazioni: Ida dichiarerà di non voler più stare con Riccardo

La puntata di Uomini e Donne in onda martedì 3 dicembre, dopo aver iniziato con l'esterna di Gemma e Juan e proseguito con i commenti in studio, vedrà la De Fiilippi alle prese con la coppia Ida-Riccardo.

La conduttrice farà entrare in studio la Platano e Guarnieri. Stando alle anticipazioni, i due racconteranno di essersi visti in settimana e di aver avuto un riavvicinamento. Nonostante ciò, la donna dichiarerà di avere dei dubbi e di non voler tornare con il pugliese che sarà di tutt'altro parere. L'uomo infatti le chiederà di sposarlo sorprendendo lei e i presenti in studio. Le vicende di Ida e Riccardo non si concluderanno oggi ma proseguiranno mercoledì 4. Sempre nella puntata odierna, Maria De Fiilippi ospiterà Sossio Aruta e Ursula Bennardo che verranno in studio con la piccola Bianca.