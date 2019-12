Al termine della puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne, è stata mostrata un'anteprima video di quello che andrà in onda domani, martedì 10 dicembre. Armando Incarnato interromperà la conoscenza con Veronica Ursida perché non la considera sincera, mentre Ida Platano spiegherà davanti a tutti le ragioni che l'hanno spinta a dire no alla proposta di matrimonio di Riccardo Guarnieri.

Armando chiude con Veronica e ripensa a Ida

È da poco terminata la messa in onda di una nuova puntata di Uomini e donne Over: oltre ad aggiornare i telespettatori sulla frequentazione tra Gemma Galgani e Juan Luis Ciano, Maria De Filippi ha introdotto l'argomento che coinvolge Armando Incarnato e Veronica Ursida.

Il napoletano, che solo una settimana fa aveva raccontato con fierezza del bacio che si era scambiato con la dama, tra oggi e domani paleserà la sua intenzione di interrompere questa conoscenza che va avanti da circa tre mesi.

L'anteprima video che è stata mostrata sul finire dell'appuntamento odierno con il dating-show, ha reso pubblici alcuni passaggi del duro faccia a faccia che avranno i due protagonisti dei "senior" prima di scegliere, pare di comune accordo, di non uscire più insieme.

Quando la conduttrice gli chiederà quale è stata la donna che l'ha maggiormente colpito da quando partecipa alla trasmissione, Armando risponderà: "Ida e Veronica".

Prima che la Platano faccia il suo ingresso in studio, Incarnato ammetterà che se lei dovesse tornare ufficialmente single, non gli dispiacerebbe incontrarla per provare a sistemare il loro rapporto.

Ida non sposa Riccardo ma non vuole rinunciare a lui

Le anticipazioni sulla puntata del Trono Over che sarà trasmessa domani, martedì 10 dicembre, informano i telespettatori del confronto che avranno Ida e Riccardo una settimana dopo la chiacchierata proposta di matrimonio.

Dopo aver aspettato per sette lunghi giorni che la dama desse una qualsiasi risposta al compagno, finalmente i fan di Uomini e Donne stanno per assistere alle spiegazioni che la stessa ha fornito durante la registrazione di sabato scorso sul perché non intende sposare Guarnieri, almeno per il momento.

Nel filmato che è stato caricato sulla pagina Instagram del programma, si vede la Platano dire: "Quando te l'ho chiesto io, non andava bene. Prima ti avrei sposato subito, ma oggi è tutto diverso".

Di fronte al cavaliere con l'espressione attonita, la bresciana ribadirà la sua intenzione di rimandare le nozze che lui tanto desiderava ma preciserà: "Io non voglio rinunciare a te Riccardo".

Stando alle anticipazioni che sono trapelate al termine della scorsa registrazione, i due protagonisti degli Over resteranno nel parterre finché non capiranno cosa farne della loro tormentata relazione.