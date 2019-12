Risale ad una decina di giorni fa l'intervista che Giorgio Manetti ha rilasciato alla rivista ufficiale di Uomini e donne: l'ex protagonista del Trono Over, in quell'occasione aveva anche espresso un parere piuttosto pungente sulle delusioni d'amore che vive da anni Gemma Galgani. La torinese, interpellata da un giornalista sulla dichiarazione velenosa dell'ex fidanzato, gli ha risposto a tono, dicendo che è facile parlare della vita degli altri senza essere coinvolti nelle situazioni.

Gemma risponde seccata a Giorgio

È una Gemma Galgani piuttosto indispettita quella che si è raccontata sulle pagine dell'ultimo numero di Uomini e Donne Magazine: la dama, infatti, ha rilasciato pungenti dichiarazione soprattutto sul cavaliere con il quale ha fatto coppia per circa otto mesi un bel po' di tempo fa, Giorgio Manetti.

Il giornalista che l'ha incontrata, infatti, ha chiesto alla protagonista del Trono Over se intendesse rispondere a quello che il "Gabbiano" ha detto sul suo conto meno di due settimane fa, quando anche lui si è lasciato intervistare sulla sua passata esperienza nel dating-show di Canale 5.

Il toscano, in particolare, aveva commentato in modo piccato le disavventure amorose che vive da tempo la sua ex, arrivando a consigliarle di stare per un po' da sola prima di ributtarsi in nuove frequentazioni.

La diretta interessata, a questo punto, ha replicato: "È facile esprimere valutazioni e consigli sulla vita degli altri, diverso è quando si tratta della propria".

A Giorgio che le ha suggerito di restare single per un periodo, visti i tanti insuccessi che ha avuto in amore da quando partecipa alla trasmissione Mediaset, la torinese ha ribattuto: "Ho imparato a farlo negli anni e sono indipendente da tutti i punti di vista. Sono certa che, condividere i problemi, li rende problemi a metà mentre le gioie in due sono doppie".

Gemma ancora in cerca del grande amore

La Galgani ha proseguito nel suo sfogo affermando: "Vorrei una persona da amare, perché c'è differenza tra l'essere soli e il sentirsi soli. Quest'ultima sensazione la provo spesso".

La protagonista di Uomini e Donne Over, sebbene stia frequentando da più di un mese il bel Juan Luis Ciano, continua a professare la sua grande voglia di tornare a provare un sentimento forte, quello che potrebbe finalmente spingerla a lasciare la trasmissione della quale è protagonista da un decina d'anni.

"Ma è così difficile comprendere che desidero una vita piena d'amore?", ha concluso Gemma nell'intervista che ha rilasciato alla rivista ufficiale del dating-show, la stessa nella quale ha espresso un cauto parere sul ritorno di fiamma tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.