Oggi, lunedì 16 dicembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne Over: la prima anticipazione che è trapelata sui protagonisti del dating-show non arriva dallo studio ma dai social network. Le Storie che hanno pubblicato su Instagram in queste ore Ida Platano e Riccardo Guarnieri informano il pubblico che non hanno preso parte alla registrazione odierna perché si trovano insieme a Brescia per festeggiare il compleanno del figlio di lei.

Ida e Riccardo: 'No' a Uomini e Donne per un'occasione speciale

Dopo essere tornati ufficialmente insieme, Ida e Riccardo parteciperanno ancora a Uomini e Donne?

Questa è una domanda che tanti telespettatori si sono fatti dopo aver appreso del ritorno di fiamma dei due durante la scorsa puntata del Trono Over. Mentre è in corso una nuova registrazione del programma a Cinecittà, ci hanno pensato i diretti interessati a fare chiarezza a riguardo con alcune foto apparse sui rispettivi profili Instagram.

Sia Guarnieri che la Platano, infatti, hanno pubblicato delle Storie nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 16 dicembre, per mettere al corrente i loro fan di quello che stavano facendo: anziché prendere parte alla trasmissione che li ha fatti conoscere ed innamorare, i piccioncini hanno preferito presenziare ad un evento di gran lunga più importante.

La dama ed il cavaliere, infatti, si sono fatti vedere insieme e sorridenti alla festa di compleanno di Samuele, il figlio della parrucchiera: Riccardo, dunque, ha raggiunto la sua dolce metà a Brescia ed ha partecipato al party del suo adoratissimo bambino.

Grandi progetti per la coppia dopo il ritorno di fiamma

Non si sa se l'assenza di Ida e Riccardo dalla puntata di Uomini e Donne che si è registrata oggi sia definitiva oppure se sia avvenuta a causa della coincidenza con il giorno del compleanno del figlio di lei.

La decisione di Guarnieri e della Platano di dare priorità a Samuele, però, sta raccogliendo molti consensi tra i loro fan: il cavaliere del Trono Over, infatti, sta confermando con i fatti tutto quello che ha promesso alla compagna davanti alle telecamere.

È passata poco più di una settimana da quando i due protagonisti del dating-show hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma con un lungo bacio davanti alle telecamere: oggi, a distanza di un po' di tempo, la coppia è tornata a mostrarsi più affiatata e complice che mai. La storia d'amore tra la bresciana e il pugliese, dunque, procede a gonfie vele e sembra inizino ad esserci tutti i presupposti affinché le loro chiacchierate nozze diventino un progetto concreto e non più soltanto un'idea, dopo la romantica proposta che Riccardo ha fatto ad Ida negli studi Tv.