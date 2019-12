Sono passati meno di 7 giorni dalla registrazione di Uomini e donne in cui Riccardo Guarnieri ed Ida Platano hanno ufficializzato il loro ritorno di fiamma. A meno di 24 ore da una nuova puntata del Trono Over (che dovrebbe avere luogo a Cinecittà il 14 dicembre), i piccioncini hanno rilasciato interessanti dichiarazioni sul loro futuro: il cavaliere ha fatto sapere di volere un figlio maschio, la dama di sognare delle nozze non classiche con il compagno.

Riccardo chiarisce con Sossio e lo va a trovare

La serenità ritrovata con Ida, ha spinto Riccardo a fare un gesto che nessuno dei fan di Uomini e Donne si sarebbe mai aspettato.

Tramite alcune Stories di Instagram, il cavaliere ha informato i suoi followers di aver fatto pace con Sossio Aruta: dopo mesi di scontri negli studi Tv e punzecchiature a distanza nelle interviste, i due si sono finalmente chiariti e si sono mostrati sorridenti e complici in un video pubblicato sui social network.

Riprendendosi nella casa dove il napoletano vive con Ursula Bennardo e la piccola Bianca, Guarnieri ha fatto sapere di essere molto felice del chiarimento che ha avuto con l'ex protagonista del Trono Over.

"Guardate quanto è bella", ha detto il pugliese inquadrando la bambina di Sossio di pochi mesi.

"Quando farò un maschietto, gli permetterò di corteggiare Bianca", ha scherzato Riccardo, che si è riappacificato con Aruta da solo, nel senso che Ida non era con lui in questa circostanza.

Le parole di Ida sul matrimonio

Nell'attesa di scoprire se Ida e Riccardo saranno ancora protagonisti delle puntate del Trono Over ora che si sono rimessi insieme, l'attenzione dei curiosi è tutta per le dichiarazioni che lei ha rilasciato al magazine di Uomini e Donne dopo l'ultima registrazione.

La Platano, interpellata sul matrimonio con Guarnieri, ha fatto sapere: "In bianco mi sono già sposata, forse cambio colore stavolta. Sicuramente non sarò una sposa classica". La bresciana parla come se le nozze con il fidanzato non siano più così lontane ed impossibili come sembrava fino a pochi giorni fa, tanto che arriva a coinvolgere nella sua fantasia una sua cara amica che il pubblico di Canale 5 conosce molto bene.

"Gemma Galgani, se questo passo si farà, sarà la mia testimone. Ha vissuto come me ogni attimo di questa storia, e la voglio al mio fianco anche quando sposerò Riccardo", ha detto la parrucchiera alla rivista ufficiale della trasmissione.

Insomma, il cavaliere sogna di mettere su famiglia con la donna della quale dice di essere perdutamente innamorato, mentre la dama inizia a fantasticare sul giorno più bello con l'uomo che ha conosciuto davanti alle telecamere un paio d'anni fa e col quale ha vissuto un tormentato ma seguitissimo rapporto d'amore.