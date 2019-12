Uomini e donne è ufficialmente in ferie fino al prossimo 7 gennaio, ma le avventure dei vari protagonisti del trono classico e del trono over possono essere seguite tranquillamente sul fronte social. In queste ore grande attenzione è stata data alla coppia composta da Ida e Riccardo, i quali sono tornati ufficialmente assieme dopo aver trascorso un periodo di forte crisi. Eppure chi sperava di vederli assieme anche durante il periodo delle feste di Natale è rimasto deluso, dato che i due si sono separati per queste giornate natalizie così come testimoniato proprio sui loro profili Instagram.

Ida e Riccardo, Natale da separati per la coppia di U&D

Nel dettaglio, infatti, le gossip news su Uomini e Donne rivelano che Ida e Riccardo non hanno trascorso le feste di Natale assieme. A differenza di quello che i fan avrebbero immaginato, i due hanno passato queste feste ognuno nella propria città natale. La bella Ida, quindi, è rimasta a Brescia, dove ha avuto modo di stare in compagnia del suo amato figlio Samuele, che proprio nei giorni precedenti ha anche presentato ufficialmente sui suoi canali social.

La Platano in questi giorni di festa si è circondata non soltanto dell'affetto e dell'amore di suo figlio, ma anche dei suoi affetti famigliari più cari.

In questi giorni Ida ha avuto modo di rivedere anche la sua grande amica Gemma Galgani, un'altra delle protagoniste indiscusse del trono over di Uomini e Donne. Il legame tra le due, infatti, è a dir poco fortissimo e così durante il periodo natalizio hanno avuto modo di vedersi a Torino, città natale della Galgani, dove si sono scambiate i regali e insieme hanno trascorso la giornata, anche in compagnia di Samuele.

Una giornata a dir poco speciale per Ida e Gemma, alla quale però non ha preso parte Riccardo Guarnieri. Nonostante tra i due proceda tutto nel migliore dei modi, Guarnieri in questi giorni non è stato al fianco della sua amata, ma ha preferito tornare in Puglia, dove ha trascorso anche lui il Natale in compagnia della sua famiglia e dei suoi amici.

Riccardo torna in Puglia, Ida con Gemma e il figlio

Una scelta, quella di separarsi a Natale, che ha alimentato qualche piccola polemica in rete e sui social, dove in molti si sono chiesti il perché di tale decisione, dato che da poco si sono ritrovati. I due, però, al momento hanno preferito non commentare.

Un Natale particolarmente complicato anche per Gemma Galgani, la quale nel corso dell'ultima puntata del 2019 di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime di fronte alle parole di Juan Luis, che senza troppi mezzi termini ha dichiarato che tra di loro non c'è chimica. Non si esclude che questa possa essere l'ennesima storia d'amore destinata a finire male per la Galgani.