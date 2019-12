Veronica Burchielli e Alessandro Zarino si stanno frequentando lontano dalle telecamere. Come sono andati i fatti tra i due ex protagonisti di Uomini e donne ormai è risaputo: lui aveva scelto la corteggiatrice, ma si è beccato un due di picche. La ragazza era salita sul Trono Classico ma poi è tornata sui suoi passi.

Durante la puntata del 13 dicembre del dating-show, la Burchielli è stata criticata duramente da Tina Cipollari. L’opinionista l’ha accusata di essere tornata indietro sulla sua decisione solamente perché il web l’ha travolta di polemiche.

Anche Daniela Rinaldi, volto storico del pubblico, ha invitato la ragazza a non cercare Alessandro, ma alla fine Veronica ha fatto di testa sua. Anche la madre di Zarino ha espresso tutte le sue perplessità.

Alessandro e Veronica: il confronto a Napoli

Veronica Burchielli, dopo aver chiesto un confronto con Alessandro Zarino, è partita alla volta di Napoli. La ragazza, una volta arrivata nel capoluogo campano, ha ricevuto un trattamento tutt’altro che di favore dalla madre dell’ex tronista. La donna, infatti, ha ammesso di essere rimasta molto delusa dal trattamento che Veronica ha riservato nei confronti del figlio: “Tu sei molto giovane e i giovani vanno capiti.

Sono contenta che sei venuta e che ti ho conosciuta”. Poi la donna ha proseguito: “Avrete tempo per chiarirvi e poi se sono rose fioriranno”. Terminato l’intervento della mamma di Alessandro, ha preso la parola il diretto interessato. L’ex tronista ha ribadito di non fidarsi più di Veronica e di essere deluso per come siano andate le cose tra loro.

A mandare su tutte le furie i telespettatori, è il fatto che la Burchielli abbia fatto dietrofront per essere corteggiata da Alessandro. Il partenopeo avrebbe dichiarato: “Ho sbagliato una cosa sola, ad aprirmi troppo”.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Gossip

Il giovane avrebbe fatto presente che la ragazza oggi sarebbe in una situazione compromessa. A quel punto Veronica prima di andarsene sarebbe stata chiara con l’ex tronista: “Non farla la seconda c.....a Ale”.

Veronica travolta dalle polemiche sui social

Il comportamento di Veronica Burchielli non è stato visto di buon occhio dai telespettatori del dating-show. All’indirizzo della giovane sono arrivati numerosi commenti negativi. Molti utenti avrebbero accusato la ragazza di pensare solo al business.

Questo uno dei commenti postati sulle pagina di Uomini e Donne: “Certo che lei chiede di scendere a corteggiarla e non di continuare la conoscenza fuori”. Solamente una minoranza di utenti è rimasta soddisfatta dell’incontro tra i due giovani: “Poteva fregarsene e farsi il trono facendo business. Invece no, vuole conoscere Alessandro”. Sapendo come sono andate le cose tra i due giovani, secondo alcuni Veronica ha fatto bene a lasciare il programma per Alessandro. L’unica cosa è che poteva evitare di chiedere a Zarino di scendere le scale per corteggiarla.