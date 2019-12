Oggi 5 dicembre su Canale 5, andrà in onda un nuovo appuntamento dedicato al trono Over di Uomini e donne e dove, stando a quanto pubblicato su Witty tv, protagonista ancora una volta la dama torinese Gemma Galgani. Dopo la parentesi di ieri e che ha visto la clamorosa proposta di matrimonio di Riccardo a Ida, nella nuova puntata i fan del programma di Maria De Filippi assisteranno all'ennesimo scontro tra la Galgani e Tina Cipollari, con quest'ultima che arriverà a darle della 'donnetta'. A scatenare il diverbio, le intromissioni della Cipollari nel rapporto con Juan Luis.

Il cavaliere tra l'altro accetterà ancora una volta di ballare con l'opinionista scatenando la gelosia della dama torinese nei suoi confronti. Anche Armando sarà protagonista di una violenta discussione, dopo aver dichiarato di essere uscito non solo con Veronica, ma anche con Roberta.

Anticipazioni Trono Over: Gemma e Tina si scontrano a causa di Juan Luis

Non si placa nemmeno nel nuovo appuntamento in onda oggi pomeriggio, la gelosia e la possessività di Gemma nei confronti del suo corteggiatore Juan Luis.

Secondo quanto riportano le anticipazioni riguardanti quanto avvenuto nella registrazione dello scorso 30 novembre, veniamo a sapere che, in settimana, il cavaliere ha trovato in camerino una sorpresa di Tina Cipollari. L'opinionista infatti, ha fatto recapitare una foto in cui i due vengono ritratti mentre ballano insieme. In studio Gemma si mostrerà molto infastidita dalle continue intromissioni di Tina, scatenando la reazione dell'opinionista la quale chiederà a Juan Luis di ballare. Il cavaliere deciderà quindi di accettare l'invito, un gesto che non sarà affatto apprezzato dalla Galgani.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Uomini e donne, spoiler del 5/12: Gemma gelosa di Juan Luis, Armando tra Veronica e Roberta

Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella che i telespettatori vedranno oggi 5 dicembre su Canale 5, a partire dalle 14.45, non solo a causa dello scontro tra Tina e Gemma, ma anche riguardo al misterioso mittente dei mazzi di fiori che Juan Luis riceve in camerino ogni settimana. In attesa di scoprire l'identità della corteggiatrice del cavaliere di origini venezuelane, si viene a sapere che al centro dello studio, siederà Armando Incarnato, il quale confesserà di essere uscito non solo con Veronica, ma anche con Roberta Di Padua.

Si scoprirà inoltre che le uscite con le due donne sono avvenute nel corso della stessa giornata e che con Veronica è scattato anche un bacio. Una confessione che non piacerà affatto a Simone, il quale darà il via ad un acceso diverbio con Armando e Veronica.

In attesa di scoprire ulteriori novità in merito al rapporto tra Gemma e Juan Luis e su tutti gli altri protagonisti del Trono Over, non resta che seguire la nuova puntata in onda oggi 5 dicembre su Canale 5, a partire dalle 14:45.