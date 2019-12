La credibilità di Juan Luis Ciano negli studi di Uomini e donne, potrebbe essere stata minata dalla segnalazione che Armando Incarnato ha fatto durante la puntata che è stata mandata in onda oggi, lunedì 9 dicembre. Il cavaliere napoletano, infatti, ha detto di essere in possesso di alcune chat che proverebbero lo scambio di messaggi tra lo spasimante di Gemma Galgani e signore esterne al parterre. La maggior parte dei telespettatori ha creduto al racconto del protagonista del Trono Over.

Armando contro Juan: 'Voglio vedere fino a dove arriva'

È stata una puntata di Uomini e Donne molto movimentata quella che è andata in onda oggi, lunedì 9 dicembre: i telespettatori, infatti, hanno assistito prima al chiarimento tra Juan Luis Ciano e Gemma Galgani e poi alla segnalazione che Armando Incarnato ha riportato sul "collega".

Stando a quello che ha sostenuto in studio il napoletano, il bel 57enne starebbe fingendo di provare interesse per la protagonista del Trono Over perché, in realtà, si intratterrebbe al cellulare con altre signore estranee al contesto televisivo.

Il cavaliere, inoltre, ha detto di essere certo di quello che dice perché gli sono state inviate le conversazioni che l'uomo di origini sudamericane avrebbe con donne che non sono quella che sta corteggiando davanti alle telecamere.

Quando Juan Luis ha letto il bigliettino che gli ha fatto recapitare una sua misteriosa spasimante, Armando non è riuscito a trattenersi e ha detto con tono provocatorio: "Ti arrivano da Firenze i fiori che ricevi?".

Quando Ciano l'ha invitato a dire tutto quello che sa, Incarnato ha aggiunto: "Per ora parlo per metà, voglio vedere fin dove arriva questo signore".

Il pubblico dalla parte di Gemma e contro Juan Luis

Sebbene non abbia ancora mostrato le prove del presunto scambio di messaggi tra Juan e altre signore, Armando è stato creduto dalla maggior parte dei telespettatori di Uomini e Donne. Il fatto che Ciano tergiversi nel lasciarsi andare alle effusioni con Gemma, porta tanti a pensare che l'interesse che dice di provare non è reale e che sia lì soltanto per visibilità.

La Galgani è apparsa piuttosto scioccata dalla segnalazione sull'uomo del quale è innamorata, ma non è ancora arrivata ad una decisione definitiva a riguardo.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Le anticipazioni che sono circolate nei giorni scorsi sulla puntata che andrà in onda martedì 10 e mercoledì 11 dicembre, hanno informato il pubblico delle copiose lacrime che la torinese verserà quando Incarnato prometterà di inviare alla redazione gli screenshoots che proverebbero la mancanza di rispetto di Juan nei confronti della dama che sta frequentando da più di un mese davanti alle telecamere.