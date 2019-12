Un clamoroso colpo di scena è avvenuto nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne, tenutasi lo scorso 30 novembre presso gli studi Elios di Roma e riguardante la coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Secondo quanto riportano le anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', Riccardo spiazzerà tutti e farà una proposta di matrimonio a Ida subito dopo aver saputo che la dama bresciana aveva intenzione di chiudere definitivamente la loro storia. Un vero e proprio colpo di scena il cui esito, però, non è ben chiaro, in quanto sembra che non sia giunta ancora una risposta ufficiale da parte della donna.

Colpo di scena al Trono Over: Riccardo chiede a Ida di sposarlo

Quanto riporta il sito di anticipazioni 'Il Vicolo delle news', in merito a quanto avvenuto nella registrazione del 30 novembre, ha del clamoroso. Secondo quanto si legge, infatti, nello studio di Maria De Filippi sarebbe andata in scena una vera e propria proposta di matrimonio. Protagonista il cavaliere tarantino Riccardo Guarnieri, il quale si è armato di coraggio e si è giocato il tutto per tutto pur di non perdere la sua amata, dichiarandole tutto il suo amore, con tanto di anello e proposta nuziale. Una scena d'altri tempi e che vedremo in onda nel corso dei prossimi giorni su Canale 5.

U&D, spoiler registrazione del 30 novembre: Ida potrebbe dire 'si' a Riccardo

Secondo gli spoiler, non è ancora dato sapere quale sia stata la risposta di Ida, la quale è parsa piuttosto dubbiosa al riguardo e non si è sbilanciata. La conduttrice, per togliere la coppia dall'imbarazzo, li ha fatti ballare sulle della canzone di Alberto Urso 'E poi ti penti', al termine della quale la coppia si è rifugiata dietro le quinte, rimanendo da soli senza telecamere. La proposta del Guarnieri ha spiazzato tutti, compresa la Platano la quale, come ricordiamo, solo poco prima dell'ingresso in studio del tarantino, aveva espresso a Maria il desiderio di interrompere la relazione, in quanto non sicura dei propri sentimenti.

La dichiarazione d'amore di Riccardo, quindi, rimescola le carte in tavola e solo con il prosieguo delle puntate capiremo se Ida accetterà di diventare la moglie di Riccardo, mettendo un punto definitivo sul'infinito tira e molla visto in questi ultimi mesi.

In attesa di scoprire se ci sarà un matrimonio tra i due protagonisti del Trono Over, ricordiamo che Uomini e donne va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 14;45, mentre sul sito Witty tv è sempre possibile rivedere quanto già trasmesso, oltre a diverse clip riguardanti i protagonisti del dating show di Maria De Filippi.