Si è appena conclusa una nuova registrazione del Trono Classico di Uomini e donne: le prime anticipazioni che trapelano dallo studio, informano il pubblico che c'è stato qualche interessante cambiamento nella "rosa" dei tronisti. Se Veronica Burchielli ha lasciato la trasmissione assieme ad Alessandro Zarino, Giulio Raselli ancora non è pronto per fare una scelta: Giovanna Abate ha fatto sapere che gli dirà di "no" e, su proposta di Maria, ha fatto le prove sulla poltrona rossa.

Giulio discute sia con Giovanna che con Giulia

Non è ancora finito il percorso di Giulio Raselli a Uomini e Donne: dopo la segnalazione che è arrivata su Giulia D'Urso la scorsa settimana, il ragazzo non si sente pronto per fare una scelta tra lei e Giovanna Abate.

Il blog "Vicolo delle News" fa sapere che il tronista ha litigato pesantemente con entrambe le sue corteggiatrici durante la puntata che è stata registrata, mercoledì 4 dicembre: con una delle due ha discusso in albergo, con l'altra in studio.

La mora romana, in particolare, ha anticipato al giovane che, semmai dovesse essere la sua scelta un giorno, lei risponderà di "no": alla protagonista del Trono Classico, infatti, non è proprio andata giù la decisione di Giulio di non portarla in esterna in settimana, mentre ha voluto rivedere la "rivale" per un chiarimento.

Quando Giovanna ha fatto presente a tutti che ora che Veronica ha lasciato la poltrona rossa, ce n'è una libera, Maria De Filippi le ha subito chiesto se intendeva provarla: la ragazza non se l'è fatto ripetere due volte e si è seduta al fianco di Carlo, mentre Raselli si è accomodato sulla sedia occupata solitamente dalle corteggiatrici.

Veronica e Alessandro ci provano: addio a U&D dopo l'incontro a Napoli

I battibecchi tra Giulio e le sue spasimanti non sono stati l'unico spunto di discussione che ha offerto la registrazione odierna di Uomini e Donne: ad inizio puntata, infatti, il pubblico è stato aggiornato sul faccia a faccia che hanno avuto a Napoli Veronica Burchielli e Alessandro Zarino.

Dopo aver mandato in onda l'incontro avvenuto qualche giorno fa, Maria De Filippi ha fatto entrare in studio il ragazzo e gli ha chiesto cosa intende fare con colei che, soltanto poche settimane fa, gli ha detto di "no" alla scelta.

La tronista ha proposto al napoletano di restare per corteggiarla ma, quando lui ha rifiutato, si è vista costretta a lasciare lei la trasmissione per approfondire questa conoscenza iniziata a settembre scorso davanti alle telecamere.

I due giovani, dunque, hanno deciso di frequentarsi lontano da occhi indiscreti, ricevendo le critiche soprattutto di Tina Cipollari, che ha etichettato Veronica come una persona falsa e calcolatrice.