Sabato 7 dicembre si è svolta una nuova registrazione delle puntate del trono over di Uomini e donne. Il Vicolo delle News ha come sempre diffuso le anticipazioni di ciò che il pubblico vedrà in settimana. Stando alle rivelazioni, ci sono stati dei colpi di scena sia nella storia tra Gemma e Juan Luis, che nella vicenda Ida - Riccardo. Secondo quanto pubblicato, il corteggiatore della Galgani è stato al centro di una polemica sollevata da Armando Incarnato, che ha accusato il venezuelano di frequentare segretamente altre donne fuori dal programma.

Dopo il ballo con Simonetta e gli scambi di battute con Tina Cipollari, sembra che questa volta Juan Luis abbia messo a dura prova la fiducia di Gemma.

Anticipazioni Uomini e Donne: Armando ha fatto una segnalazione su Juan Luis

Nelle puntate andate in onda la scorsa settimana, tra Gemma e Juan Luis ci sono stati dei contrasti che hanno portato il cavaliere a infastidirsi delle gelosie della donna e dei suoi tanti siparietti messi in scena con Tina Cipollari. La tensione è aumentata dopo il ballo fatto con Simonetta e dei fiori fatti recapitare all'uomo da parte di una donna misteriosa.

Le anticipazioni provenienti de Il Vicolo delle News, della registrazione di sabato 7 dicembre, rivelano che la Galgani è stata colpita da un ulteriore dispiacere. Armando Incarnato ha dichiarato di avere una segnalazione su Juan Luis, che Gemma deve assolutamente sapere. Secondo il napoletano, Ciano frequenta altre signore al di fuori della trasmissione e ne esistono anche le prove. L'uomo ha affermato di essere in possesso di alcune chat che dimostrerebbero la malafede del cavaliere e che successivamente le mostrerà direttamente alla redazione. Gemma non ha preso bene la segnalazione, per questo motivo ha iniziato a piangere.

Ida non sposa Riccardo, ma vuole provare a ricostruire una storia

Durante la registrazione del trono over avvenuta sabato 7 dicembre, la vicenda di Ida e Riccardo ha avuto un seguito. Nelle scorse puntate il pubblico ha assistito alla proposta di matrimonio fatta dal Guarnieri alla Platano. Nel momento in cui la crisi sembrava aver lasciato il posto alla rottura, Riccardo ha spiazzato tutti chiedendo alla donna di diventare sua moglie. Ida, dopo la fine della puntata, aveva tergiversato un po', dicendo che per il momento preferiva "stare sola".

Nella registrazione di sabato, invece, ha dichiarato di non voler perdere Riccardo e che insieme a lui proverà a ricostruire le basi del loro rapporto, prima di pensare al matrimonio. Perciò, pare che i due si siano riconciliati, ma non è chiaro se continueranno a partecipare al programma oppure no.