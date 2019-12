I protagonisti di Uomini e donne trono over sono tornati nuovamente all'interno dello studio della trasmissione di Maria De Filippi per registrare le nuove puntate che saranno poi trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Le anticipazioni sulla registrazione di ieri 27 dicembre rivelano che Enzo Capo ha spiazzato tutti nel momento in cui ha confessato di volere un figlio da Pamela Barretta, che tuttavia ha prontamente frenato il suo entusiasmo.

Gemma, invece, ha deciso di chiudere la relazione con Juan Luis e di voltare pagina.

Le anticipazioni di Uomini e donne over: Pamela frena Enzo che vorrebbe un figlio

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne registrata venerdì 27 dicembre, rivelano che tra Enzo e Pamela prosegue tutto nel migliore dei modi. La love story sta dando i frutti sperati e la Barretta ha rivelato che molto presto gli farà conoscere anche suo figlio.

Ma Enzo si è spinto oltre e in studio ha ammesso di volere al più presto un figlio tutto suo proprio dalla bella Pamela.

Peccato, però, che la dama del trono over non fosse del suo stesso parere e infatti ha frenato l'entusiasmo di Capo dicendo che bisogna andarci con i piedi di piombo in questa storia.

Successivamente Enzo ha spiazzato la bella Pamela consegnandole una scatola di rose rosse che contenevano all'interno un bigliettino con su scritto la frase: 'Mi sono innamorato di te'. Occhi puntati anche su Barbara, dato che in questa nuova registrazione del trono over è emerso che Armando aveva chiesto il numero della dama per poterla conoscere meglio fuori dal programma, ma lei si è rifiutata.

Gli spoiler della trasmissione di Canale 5 che tornerà in onda il 7 gennaio, rivelano che si è parlato anche di Valentina ed Erik. La love story tra i due è giunta al capolinea: lui vorrebbe sempre una persona euforica al suo fianco e questa settimana Valentina non lo è stata per suoi motivi personali.

A quel punto Erik ha preferito interrompere la conoscenza.

È finita tra Gemma e Juan Luis: lei chiude la relazione

E poi ancora gli spoiler di questa nuova registrazione di Uomini e donne trono over rivelano che c'è stato spazio anche per le vicende sentimentali alquanto tormentate che riguardano Gemma Galgani. Per la dama torinese, infatti, è arrivato il momento di prendere in mano le redini della situazione con Juan Luis e alla fine ha scelto di chiudere la loro frequentazione. I due si sono detti definitivamente addio dopo le diverse segnalazioni che sono arrivate in redazione e che hanno spinto la Galgani a mettere la parola fine a questa frequentazione. A quel punto Juan Luis ha abbandonato definitivamente lo studio di U&D, dato che aveva preso parte alla trasmissione soltanto per conoscere la dama di Torino.