In data 16 Dicembre sono state registrate le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne. Al centro di questa nuova registrazione c'è stata ancora una volta la dama Gemma. La donna, nelle ultime puntate, ha dichiarato di essersi innamorata del suo nuovo corteggiatore Juan Luis, venezuelano ma che vive a Napoli. La storia sembrava procedere a gonfie vele, fino a quando sono arrivate le prime segnalazioni sul cavaliere e proprio nella registrazione di ieri Armando ha mostrato a Tina Cipollari e Gianni Sperti le chat di Juan Luis con altre donne.

Uomini e Donne, registrazione 16 dicembre: Juan Luis ha raggiunto Gemma a Torino

La registrazione si è aperta con Gemma e Juan Luis. Lui è andato da lei a Torino per farle una sorpresa, poi hanno dormito insieme, senza fare però altro in quanto, secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, l'uomo sotto le coperte si sarebbe addormentato. Armando sostiene che Juan è falso, in quanto mente persino sulla professione da lui esercitata. Dice di essere un dentista, mentre in realtà è un tecnico odontoiatra.

Incarnato ha portato in studio le prove delle chat, dove sostiene che il cavaliere si sia sentito sia con la sorella di Armando, che con una donna di Firenze. Quest'ultima, definita da Juan Luis solo un'amica, in realtà per Armando sarebbe una donna conosciuta semplicemente sul web. Dopo queste rivelazioni anche Gianni ha detto a Gemma di non credere più al cavaliere e Maria domanda alla dama torinese se si sente usata, la dama le ha risposto che inizia a sospettare qualcosa, dovuto anche al fatto che in due mesi di conoscenza non sia ancora scattata la passione. Gemma poi, disperata, ha abbandonato lo studio seguita da Tina.

Anticipazioni U&D: Armando vede sia Veronica che Roberta

Anche Veronica, Armando e Roberta sono stati protagonisti della registrazione di ieri, 16 dicembre. L'uomo è uscito con Roberta questa settimana, ma questa mossa ha scatenato il malumore di Veronica, la quale non l'ha presa bene. Tra i due, infatti, ci sono state delle incomprensioni. Armando, allora, ha accusato la donna di volere solamente l'esclusiva all'interno dello studio. I due decidono poi di lasciare il programma insieme, ma dopo una litigata nel backstage rientrano in studio.

Dalle loro parole emerge che tra i due c'è stato più di un semplice bacio. A questo punto è intervenuta Roberta, la quale ha affermato di sentirsi usata.

Si passa ora a Valentina ed Erik, i due si sono seduti al centro dello studio e Valentina ha raccontato che si sono baciati, che tutto procede a gonfie vele e che tra i due c'è passione, ma attualmente Erik non si sente ancora pronto a darle l'esclusiva. Samuel, invece, è uscito con due dame. Nessun riferimento invece alla coppia Ida e Riccardo.