Veronica Burchielli ha lasciato il Trono Classico di Uomini e donne. A fornire la notizia in anteprima è stato il Vicolo delle News.

Le scorse settimane la ragazza era sembrata titubante sul ruolo da tronista. Veronica infatti, aveva confessato a Maria De Filippi di pensare ancora ad Alessandro Zarino. Per questo motivo la giovane aveva chiesto di mettersi in contatto con l’ex tronista.

Nella precedente registrazione, la Burchielli aveva chiesto alla redazione di avere un confronto con il personal trainer.

Una volta approvata la richiesta da parte della conduttrice, la tronista era andata dietro le quinte per effettuare la telefonata. Dalla chiacchierata tra i due, Veronica avrebbe tratto la sua conclusione.

Veronica torna da Alessandro

Alessandro Zarino durante la telefonata di confronto con Veronica, aveva lasciato una piccola speranza alla Burchielli. Il modello napoletano sebbene abbia precisato di non voler scendere le scale per corteggiare Veronica, l’aveva invitata ad un confronto in quel di Napoli.

Secondo quanto si apprende dalle anticipazioni divulgate dal noto sito di Gossip, al termine del chiarimento con Zarino, la ragazza ha deciso di abbandonare il trono per iniziare una conoscenza fuori dal programma con Alessandro. La Burchielli non hai mai nascosto il suo interesse verso il modello, nonostante le avesse rifilato un due di picche durante la scelta.

Con l’addio prematuro di Veronica al programma di Maria De Filippi, la ragazza ha siglato un vero e proprio record. Il trono della Burchelli infatti, è durato meno di tutti gli altri nella storia del dating-show.

Giulio Raselli pazzo di Giovanna

Dopo la parte dedicata al trono di Veronica Burchielli, in puntata si passerà al percorso di Giulio Raselli.

Il ragazzo sarà sempre più diviso tra Giulia e Giovanna. Per quanto riguarda la conoscenza con la prima, le cose non sono andate affatto bene. Giulia al termine dell’esterna ha raggiunto Giulio in hotel, ed i due hanno discusso animatamente. Addirittura dalle anticipazioni, è emerso che la giovane sia scoppiata in lacrime.

Con Giovanna invece, la situazione è più complicata.

La ragazza ha riferito di non voler restare in puntata ed è sembrata ancora arrabbiata, perché l’ultima volta il tronista non l’ha portata in esterna. A quel punto Raselli riferirà che voleva prendersi del tempo, per pensare sul loro rapporto. Nonostante il chiarimento tra i due, Giovanna ha ribadito di volersene andare, ma Giulio l’avrebbe ‘obbligata’ a ballare. La corteggiatrice terminato il ballo, avrebbe dichiarato che qualora Giulio la scegliesse, lei risponderebbe con un ‘no’.