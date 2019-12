Si è infranto ancora una volta il sogno d'amore di Gemma Galgani di trovare il compagno di vita: durante la registrazione del trono over di Uomini e donne del 27 dicembre, la dama ha deciso di chiudere definitivamente con Juan Luis Ciano. Il cavaliere, visto che nessuna donna si è detta interessata a lui, è stato invitato da Maria De Filippi a lasciare lo studio. Nella registrazione spazio anche a Valentina, che ha chiuso con Erik. Una fine che ha portato tante lacrime e delusione. In studio sono tornati Pamela ed Enzo: i due sono innamorati e felici.

Gemma chiude con Juan Luis

La registrazione del trono over di Uomini e Donne che ha avuto luogo venerdì 27 dicembre, come riportato da Il Vicolo delle News, è partita dalla tormentata storia di Gemma. La torinese ha rivelato che dopo l'uscita di Juan Luis dallo studio, durante la scorsa puntata, non è stata mai chiamata dal cavaliere se no due giorni fa. La dama torinese, però, non ha risposto alle chiamate. In studio si è discusso anche dell'amico di Juan Luis, che ha dichiarato su Facebook che il cavaliere sarebbe arrivato al dating show solo per scommessa e non per interesse reale per la Galgani, come detto da lui inizialmente.

Anche se Ciano ha negato le parole dell'amico, nessuno ci ha creduto.

Gemma ha deciso, con grande dolore e tra le accuse di Tina (che le ha dato dello "zerbino"), di chiudere definitivamente con Ciano. Quest'ultimo ha chiesto di restare in trasmissione per conoscere meglio Aurora, ma la dama non ha accettato la richiesta. Maria De Filippi, la quale dopo aver visto che nessuna donna del parterre femminile ha mostrato interesse nei confronti di Juan Luis, ha invitato l'uomo a lasciare definitivamente il programma,

Pamela ed Enzo innamorati, Valentina ed Erik chiudono

Mentre Jean Pierre ha chiuso con Aurora e ha messo in pausa la sua conoscenza con Antonella, per scarso interesse nei confronti della dama, c'è stato un gradito ritorno in studio. Pamela ed Enzo hanno confermato che la loro storia prosegue, tanto che lui vorrebbe presto un figlio dalla compagna, ma a quest'ultima vorrebbe procedere passo dopo passo.

Mentre la donna ha annunciato che presto farà conoscere il figlio al fidanzato, quest'ultimo le ha fatto una sorpresa: le ha dedicato una canzone, scrivendole un bigliettino in cui si dichiara innamorato.

Nuova delusione per Valentina. Con Erik è già finita e lei si è disperata perché pensa di essere il "problema" nelle sue relazioni, visto che alla soglia dei 40 anni non ha ancora un compagno. Gianni Sperti l'ha incoraggiata a non perdere la speranza. Anche le conoscenze di Samuel con Simonetta e Arianna sono state chiuse e lo stesso è valso per Barbara, che ha interrotto di sentirsi con Pasquale e Amedeo. Degno di nota il fatto che Armando e Barbara hanno sempre ballato insieme: lui le ha anche lasciato il numero, ma lei non ha accettato, in quanto lo vede solo come amico.