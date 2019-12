I colpi di scena a Uomini e donne non mancano mai e anche nel corso della puntata del trono classico trasmessa questo pomeriggio su Canale 5 ci sono state un bel po' di novità riguardanti la tronista Veronica, la quale ha scelto di abbandonare il programma e di uscire dallo studio del dating show della De Filippi con la sua 'vecchia fiamma'. Parliamo di Alessandro Zarino, l'ex tronista che al termine del suo percorso volle coronare il sogno d'amore proprio con Veronica, anche se la ragazza gli disse di no finendo poi sul trono.

Le cose, però, sono cambiate e questo pomeriggio tra i due c'è stato l'atteso ritorno di fiamma.

Alessandro e Veronica di nuovo insieme a U&D: lei lascia definitivamente il trono

Nel dettaglio, le gossip news su Uomini e donne rivelano che dopo essersi visti a Napoli, tra Alessandro e Veronica c'è stato il ritorno di fiamma ufficiale all'interno dello studio della trasmissione di Canale 5. L'ex tronista ha ammesso che gli ha fatto piacere rivederla e soprattutto che in queste settimane ha capito che nel suo cuore poteva esserci ancora spazio per la bella Veronica.

Ovviamente non ha nascosto di aver paura e che ancora oggi teme di rimanere deluso dal comportamento e dal modo di fare della ragazza. "Cosa c'è nel tuo cuore me lo dimostrerai. Non è facile ricominciare da capo", ha dichiarato Alessandro.

Veronica, invece, nonostante tutto quello che è successo, ha ammesso che esistono diversi percorsi di vita ed evidentemente quello suo e di Alessandro doveva andare in questo modo. E adesso cosa succederà dopo il ritorno di fiamma avvenuto questo pomeriggio in trasmissione?

La coppia Alessandro-Veronica pensa già al Natale che forse passeranno insieme

Per i due, al momento, è ancora presto parlare di nuovi progetti da fare insieme anche se come hanno svelato anche nel corso dell'intervista rilasciata a WittyTv non nascondono che al momento stanno pensando a come passeranno questo primo Natale assieme. "Magari è il primo Natale che non passo da sola", ha dichiarato la bella Veronica, ipotizzando che queste feste natalizie potrebbe trascorrerle proprio a casa Zarino, in compagnia del suo nuovo fidanzato.

Andrà tutto per il verso giusto? Di sicuro i due terranno aggiornati i loro tantissimi fan attraverso i post e le stories che posteranno nel corso delle prossime settimane sui loro profili social. Sta di fatto che dopo la puntata di oggi, Veronica ha abbandonato definitivamente il trono della popolare trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. Al suo posto, infatti, arriverà una nuova tronista donna, pronta a mettersi in gioco per cercare di trovare la vera anima gemella.