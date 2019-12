La puntata odierna del 3 novembre del Trono Over si è conclusa con la messa in onda del filmato con il chiarimento tra Ida e Riccardo. La dama, ad una settimana esatta dalla rottura con Riccardo Guarnieri, ribadirà la sua volontà di non tornare più con lui. Le anticipazioni di quello che andrà in onda il 4 dicembre, però, informano i telespettatori che il cavaliere, con la voce tremante dall'emozione, farà un'improvvisa proposta di matrimonio alla donna con la quale vive un lungo tira e molla davanti alle telecamere.

Ida glaciale in studio: 'Non torno più indietro'

Si è da poco conclusa la puntata del Trono Over che tanto ha fatto discutere con le sue anticipazioni lo scorso fine settimana: dopo aver assistito al chiarimento per il bacio mancato tra Gemma e Juan Luis e all'ospitata di Sossio e Ursula con la figlia Bianca, il pubblico ha concentrato la sua attenzione sulla coppia più chiacchierata di Uomini e Donne.

Maria De Filippi ha mostrato ai presenti il video inedito di una brutta discussione che c'è stata nel backstage tra Ida e Riccardo dopo la fine della registrazione precedente, quella durante la quale si sono detti addio di comune accordo.

Quando la Platano entrerà in studio, racconterà cosa è successo con il compagno in settimana: lui l'ha chiamata spesso ed è anche andato a trovarla a Brescia per provare a chiarire le loro incomprensioni.

"Ci sono stati dei piccoli avvicinamenti, abbracci e baci, ma io non torno più indietro", ha detto la dama nel filmato che è stato mandato in onda pochi minuti fa come anteprima di quello che sarà trasmesso domani su Canale 5. Guarnieri è appare deluso e con il capo chino quando si siede davanti alla sua amata, e fa fatica a dire e a fare quello che aveva pensato in precedenza.

Riccardo regala l'anello a Ida: 'Non è facile'

Il video contenente le anticipazioni della puntata di Uomini e donne Over che andrà in onda il 4 dicembre, è terminato con il gesto di Riccardo di prendere un cofanetto che aveva nella tasca della giacca.

"Non è facile", dice il cavaliere con la voce tremante davanti alla donna che, solo pochi minuti prima, ha confermato la sua intenzione di porre fine al loro rapporto. Gli spoiler che sono trapelati dalla registrazione dei "senior" che c'è stata sabato 30 novembre, hanno informato il pubblico di Canale 5 che Guarnieri si farà coraggio (anche spronato da Maria De Filippi) e chiederà alla Platano di sposarlo.

Sempre domani, i telespettatori assisteranno alla reazione poco chiara che la bresciana avrà dopo aver ascoltato la proposta del compagno: i due balleranno sulle note di una romantica canzone senza che lei risponda né sì né no, e poi andranno a parlare dietro le quinte.