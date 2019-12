Venerdì 20 dicembre andrà in onda l'ultimo appuntamento della settimana dedicato al Trono Over di Uomini e donne, il programma di Maria De Filippi che continua ad appassionare il pubblico da casa anche grazie alla presenza della dama storica Gemma Galgani. La donna sarà protagonista anche del nuovo appuntamento, dove proseguiranno le discussioni con Juan Luis, accusato da più parti, di prendere in giro la dama. Quest'ultima, come rivelano le anticipazioni riportate da 'Witty tv', esasperata dalla discussione, uscirà dallo studio in lacrime, consolata dalla nemica storica Tina Cipollari.

Clamorosa novità anche per Armando, il quale a poche ore dall'addio al programma, farà ritorno in studio con Veronica.

Anticipazioni Trono Over: Gemma piange disperata sulle spalle di Tina

Le ultime puntate del Trono Over di Uomini e donne hanno visto Juan Luis nella bufera, a causa delle segnalazioni portate da Armando, il quale ha insinuato che il corteggiatore di Gemma sia interessato in realtà a donne più giovani di lei. In molti nel parterre, hanno cominciato a dubitare della sincerità di Juan Luis e, stando agli spoiler, anche Gianni Sperti si mostrerà dubbioso nei suoi confronti, visto che l'uomo ha fatto di recente una serata.

Anche la conduttrice continuerà a domandare a Gemma se crede che Ciano la stia usando e la dama mostrerà tutti i suoi dubbi. Esasperata dalla situazione infine, Gemma lascerà lo studio e si rifugerà dietro le quinte, lasciandosi andare ad un pianto disperato. Dalle anticipazioni riportate da 'Witty tv', vedremo che sarà proprio Tina a raggiungerla sul divano e a tentare di consolarla.

Spoiler del 20/12: Armando e Veronica cambiano idea e tornano nello studio di U&D

Se Gemma inaspettatamente troverà conforto sulle spalle di Tina, un altro colpo di scena attende i fan del dating show di Maria De Filippi, nell'ultimo appuntamento prima delle vacanze natalizie. Dopo aver lasciato con Veronica il programma, Armando farà ritorno a distanza di poche ore nello studio. I due protagonisti, dichiareranno di aver discusso fuori e di aver cambiato idea.

Veronica in particolare, dirà di essersi sentita costretta ad uscire, mentre Armando la accuserà di voler imitare Ida e di non essere affatto interessata a lui. Tra le altre cose, Incarnato rivelerà che, tra loro, c'è stato molto più del bacio e che la dama non ha voluto raccontarlo per tutelare il figlio.

Questo e molto altro nella puntata di Uomini e donne in onda venerdì 20 dicembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:45, ricordando che, quanto in onda, fa riferimento all'ultima registrazione del Trono Over avvenuta lo scorso lunedì.