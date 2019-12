Durante la registrazione del Trono over di Uomini e donne del 7 dicembre, Ida ha finalmente dato una risposta alla richiesta di matrimonio di Riccardo: la dama ha affermato che non si sente pronta per le nozze ma al contempo non è disposta a rinunciare al cavaliere. La dama vuole costruire un rapporto solido con Guarnieri in modo tale da poter creare le basi per una relazione di coppia che possa condurli poi un giorno all'altare.

Niente nozze, almeno per il momento

Nozze rimandate tra Ida e Riccardo: durante l'ultima puntata in onda del trono over la dama aveva affermato che era giunto per lei il momento di stare sola. La proposta di matrimonio che ha fatto sognare il pubblico di Canale 5 aveva dunque avuto una risposta negativa,ma evidentemente durante la settimana la Platano ha avuto modo di riflettere, tanto che uno spiraglio sembra aprirsi.

Durante la registrazione del trono over di Uomini e Donne del 7 dicembre, secondo quanto riportato da IlVicolodelleNews, la dama ha affermato che non è pronta a compiere un passo tanto importante come quello del matrimonio, ma solo per il momento.

Ida ha affermato che non ha alcuna intenzione di lasciare andare la sua relazione con Riccardo: la donna non vuole perdere il cavaliere per il quale prova un sentimento molto forte, ma per poter convolare a nozze prima entrambi devono impegnarsi per poter costruire un rapporto veramente solido e di reciproca comprensione. Dunque le nozze per il momento sono rimandata ma la rottura non c'è stata: i due sono ancora una coppia nonostante le tante discussioni.

Ida chiede stabilità a Riccardo

Probabilmente il gesto di Riccardo ha colpito in modo favorevole Ida che fino alla scorsa puntata pareva decisa chiudere definitivamente. In ogni caso, la Platano deve essere razionale anche perché ha un figlio a cui dover dare conto: la dama ha chiesto al Guarnieri ad impegnarsi per creare quella solidità a cui aspira. Riccardo, a questo punto, ha accolto la richiesta della donna della quale dice di essere molto innamorato e ha detto che ripartirà dal principio per poter dimostrare alla dama i suoi sentimenti.

Non è ben chiaro se i due continueranno a far parte del parterre maschile e femminile del trono over di Uomini e Donne, ma molto probabilmente la risposta è positiva. Il pubblico si è molto affezionato alla coppia ed anche al loro tira e molla continuo che evidentemente nasconde un grande amore di fondo. In ogni caso, anche se non faranno parte del programma in maniera fissa è certo che torneranno spesso da ospiti per poter informare i fan di come prosegue la loro storia d'amore, in attesa che annuncino finalmente la data del matrimonio tanto atteso.