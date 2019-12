Si prospetta una puntata del trono over di Uomini e donne scoppiettante: oggi, 5 dicembre, protagonista della puntata sarà ancora una volta Gemma e la sua conoscenza con Juan Luis. La dama si è già dichiarata innamorata ma il cavaliere le ha chiesto di rispettare i suoi tempi. A rendere la situazione ancora più difficile per la Galgani ci sono le continue intromissioni di Tina, che divertono il pubblico ma che fanno infuriare la torinese, la quale oggi scoprirà che l'opinionista ha perfino inviato un regalo a Juan.

Juan corteggiato da più donne: Gemma furiosa

Nuove discussioni dai toni alquanto accesi tra Gemma e Tina: la puntata del 5 dicembre di Uomini e Donne regalerà nuovi momenti esilaranti ai telespettatori. Infatti, Maria De Filippi mostrerà un videoclip in cui si vede Juan in camerino a cui viene recapitato un regalo dalla Cipollari: una foto in cui sono ritratti loro due mentre ballano. E non è tutto perché il cavaliere accetterà di ballare ancora con l'opinionista: il gesto non sarà per nulla gradito alla Galgani, che oltre a chiedere spiegazioni si rivolgerà alla sua 'rivale', provocando nuove liti in studio.

E se Gemma credeva di aver già dovuto subire abbastanza si sbaglia di grosso: Juan Luis rivelerà di aver ricevuto in settimana dei doni floreali: nei biglietti, che potrebbero appartenere secondo il cavaliere addirittura a ben due ammiratrici segrete, c'è una dichiarazione d'amore. Ad infliggere il colpo di grazia alla torinese, poi, ci pensa Simonetta. La dama del parterre femminile si dirà interessata anche lei a conoscere il cavaliere dalle origini venezuelane e lo inviterà a ballare. Juan accetterà: Gemma non riuscirà a mostrarsi serena, anzi tutt'altro. Per lei oggi ci saranno una sfilza di situazioni difficili da affrontare.

Armando ha baciato Veronica

Dopo aver assistito ieri alla romantica proposta di matrimonio di Riccardo ad Ida, oggi verrà dato spazio a Armando Incarnato e alla difficile situazione in cui sembra essersi cacciato. Il cavaliere napoletano ha visto Veronica ma anche Roberta Di Padua. Se con Veronica sono scattati alcuni baci durante le loro uscite, con Roberta non c'è stato nulla ma l'uomo si è detto molto attratto dalla dama, che pare a sua volta ricambiare questo interesse.

Solo i futuri incontri potranno chiarire con quale delle due donne ci potrà essere una complicità che potrebbe sfociare in un sentimento d'amore.

Frattanto, cresce l'attesa per scoprire se la Platano accetterà di diventare la moglie del Guarnieri, mentre Gemma dovrà scontrarsi con altre rivali per far suo il cuore di Juan: l'appuntamento per saperne di più è rimandato alle nuove registrazioni del trono over.