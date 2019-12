A Un posto al sole proseguono le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini. Nel corso della settimana che va dal 16 al 20 dicembre, Diego rinuncerà al patteggiamento, Angela e Susanna spingeranno Clara a denunciare Alberto, mentre Otello darà problemi a Filippo e Serena.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 16 al 20 dicembre: Clara denuncia Alberto

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 16 al 20 dicembre raccontano che Diego deciderà di rinunciare al patteggiamento e questo potrebbe portare a dei disaccordi tra la famiglia Giordano e il Pm.

Nel frattempo, Aldo sarà sempre più deciso a contrastare la posizione di Diego, ma un imprevisto glielo impedirà. Più tardi, grazie soprattutto al supporto della sua famiglia, finalmente per il giovane Giordano le cose sembreranno tornare alla serenità e il ragazzo sarà pronto a ricominciare una nuova vita.

Intanto, Angela procederà con il suo impegno di convincere Clara a reagire e denunciare il suo ex datore di lavoro, Alberto Palladini. Alla Poggi si unirà anche Susanna e alla fine le due donne avranno la meglio.

Per la cameriera però i problemi non saranno finiti: Alberto le dichiarerà guerra e la pressione psicologica che l'uomo metterà in atto getterà Clara nello sconforto. Cosa farà la giovane cameriera?

Un Posto al Sole, trame settimana 16-20 dicembre: Otello crea problemi al b&b

Le trame di Un Posto al Sole dal 16 al 20 dicembre svelano che Otello vorrà prendere una camera al bed and breakfast di Serena, ma la donna tenterà in tutti i modi di dissuaderlo. Nel corso della settimana, la presenza dell'ex vigile all'interno della struttura causerà diversi problemi alla Cirillo che non saprà come gestire la situazione con i suoi ospiti.

Aiutata da Filippo, Serena proverà a cercare una soluzione con Silvia e Michele, ma non sarà facile "liberarsi" della presenza ingombrante di Otello.

Nel frattempo, Andrea sarà pieno di entusiasmo e proverà a coinvolgere Arianna in un nuovo progetto: di cosa si tratterà? La donna, in un primo momento accetterà di partire per Londra con lui, ma temerà che i loro progetti di vita possano essere persi di vista. Più tardi, Arianna si tirerà indietro e comunicherà a Pergolesi di non voler più partire con lui.

Cosa deciderà di fare Andrea? Partirà ugualmente da solo? L'attore che interpreta il personaggio, Davide Devenuto, ha da tempo comunicato la sua volontà di allontanarsi da Un Posto al Sole. Probabilmente la decisione di Andrea sarà parte dell'abbandono della soap.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Rai 3, a partire dalle 20:45. Per milioni di telespettatori, da anni la soap partenopea rappresenta un appuntamento immancabile.