Un posto al sole prosegue con l'appuntamento serale con i telespettatori anche durante la settimana di Natale. Dal 23 al 27 dicembre, infatti, continueranno gli scontri tra Angela e Giulia, mentre Clara non riuscirà a liberarsi di Alberto. La magia delle feste natalizie coinvolgerà tutti gli abitanti di Palazzo Palladini, ma la crisi sarà dietro l'angolo. Viviana, infatti, soggiornerà a Napoli proprio nel b&b di Serena.

Anticipazioni Un Posto al Sole dal 23 al 27 dicembre: Clara manipolata da Alberto

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 23 al 27 dicembre raccontano che la situazione di Clara non si risolverà tanto facilmente.

La ragazza, infatti, continuerà a farsi manipolare da Alberto Palladini, mentre Giulia ed Angela si scontreranno per il modo in cui affrontare questo problema. Andrea riuscirà finalmente a convincere Arianna a seguirlo a Londra, ma i due si ritroveranno con un passeggero inaspettato in aereo.

A Palazzo Palladini lo spirito del Natale coglierà tutti gli abitanti. Raffaele capirà che tutto quello di cui ha bisogno è la sua famiglia riunita, Guido capirà che anche Vittorio, nonostante la sua età, ha ancora bisogno di sentirsi un po' bambino. I più piccoli di Palazzo Palladini, Bianca e Jimmy, saranno protagonisti del giorno di Natale, scoprendo il vero senso di questa festa.

Trame settimanali al 27 dicembre: tensione tra Viola ed Eugenio

Le trame di Un posto al sole della settimana dal 23 al 27 dicembre raccontano che Filippo e Serena vivranno un periodo di grande armonia familiare. A casa Del Bue, invece, Vittorio non riuscirà a sopportare la convivenza con la famiglia allargata e finirà per peggiorare la situazione con suo padre. Viste le difficoltà di convivenza con Silvia e Michele, anche Otello proverà a cercare una soluzione: l'ex vigile andrà a vivere con Renato. Per gli abitanti di Palazzo Palladini, la nuova "coppia" sarà destinata ad avere vita breve.

La serenità di Filippo, però, verrà messa in seria discussione: il giovane Ferri scoprirà che Viviana si trova a Napoli e alloggia proprio al bed and breakfast di sua moglie Serena. La tensione si farà sentire anche per Eugenio e Viola che avranno delle discussioni a causa delle scelte lavorative dell'uomo. Cosa succederà alle coppie storiche di Palazzo Palladini? Serena scoprirà il tradimento di suo marito e rimetterà tutto in discussione proprio adesso che hanno ritrovato un equilibrio sentimentale e lavorativo?

Viola ed Eugenio supereranno le difficoltà dovute al lavoro importante ed impegnativo del magistrato? Non resta che aspettare le prossime puntate di Un posto al sole per scoprire se anche questi dubbi verranno sciolti. La soap partenopea tiene compagnia a milioni di telespettatori su Rai Tre, a partire dalle 20:45. Come ogni anno, Un posto al sole non andrà in vacanza per il periodo natalizio.