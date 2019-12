Come anticipato dal settimanale Telepiù, la puntata natalizia di Un posto al sole di quest'anno porterà due importanti novità, una trama magica e un nuovo arrivo. La puntata che andrà in onda nella sera del 25 dicembre potrà considerarsi a tutti gli effetti un episodio filler, scollegato dalle vicende e gli intrighi di Palazzo Palladini. La puntata, dedicata agli spettatori più piccoli, avrà un insolito risvolto fantastico e vedrà Bianca e il piccolo Jimmy scoprire qual è il vero senso del Natale, ma proprio riguardo al piccolo Jimmy ci sarà una sorprendente novità. Di seguito le anticipazioni dell'episodio di Upas che andrà in onda la sera di Natale.

Un nuovo Jimmy

Nella puntata di Natale, il piccolo Jimmy non avrà più il volto di Carlo Coppola, ma bensì del giovanissimo attore emergente Gennaro De Simone. Così come era da poco successo per Bianca (Sofia Piccirillo), c'è stato un nuovo recasting tra gli attori più piccoli di Un posto al sole. Il giovanissimo personaggio avrà subito una puntata dedicata a lui e si vedrà interagire assieme alla sua cuginetta in un episodio che si preannuncia decisamente magico. La trama, molto fiabesca, sarà indirizzata ai più piccoli, ma allieterà anche gli adulti portando gli spettatori a riflettere sul vero significato della festa.

Una giornata magica

Bianca e Jimmy attenderanno con ansia che arrivi la mattina del 25 dicembre per scoprire cosa ha portato, loro in dono, Babbo Natale. Nel giorno fatidico, i due saranno saranno eccitatissimi e, appena svegli, correranno verso l'albero. I bimbi, presi dalla foga di scartare i regali, non si degneranno di condividere questo momento felice con i loro cari ed in seguito correranno in camera loro per giocare, per poi riapparire, giusto il tempo di rimpinzarsi col pranzo. I due andranno a dormire, con un velo di tristezza, consci di avere decisamente sbagliato qualcosa, ma al mattino li attenderà un'incredibile sorpresa

Il vero spirito del Natale

Bianca e Jimmy si sveglieranno nei loro lettini e sarà sorprendentemente di nuovo Natale.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Con meno eccitazione del primo giorno, scarteranno i regali, sapendo già il loro contenuto e ripeteranno le stesse azioni in modo sempre più annoiato. L'evento si ripeterà anche il giorno successivo: sembra che i due siano finiti in un loop temporale che li riporta a vivere sempre il Natale, ma tale prodigio gli farà capire qualcosa di molto importante. Quello che li faceva gioire davvero era l'atmosfera e lo spirito natalizio da condividere assieme ai loro cari e non i regali. All'ennesima ripetizione i due spezzeranno la catena degli eventi, snobbando i doni e correndo ad abbracciare i loro cari.

Trattandosi di Upas è fortemente ipotizzabile che si tratti solo di un sogno di uno dei due ragazzini, ma per scoprirlo bisognerà aspettare qualche giorno.