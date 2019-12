Nuovo spazio dedicato alle notizie di Un posto al sole, la soap opera ambientata sul golfo di Posillipo. Le trame in onda dal 9 al 13 dicembre su Rai 3, riportano che Diego Giordano si incontrerà con Irene, pochi attimi prima dell'udienza del processo sull'investimento di Aldo. Michele Saviani e Silvia, invece, saranno chiamati a gestire l'ennesima lite tra Otello Testa e Teresa, mentre Angela cercherà di convincere Clara a denunciare Alberto.

Un posto al sole, puntate 9-13 dicembre: Diego ha un toccante incontro con Irene

Nuovi avvenimenti movimenteranno le vicende ambientate al Palazzo Palladini.

Le anticipazioni di Un posto al sole, da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre su Rai 3, rivelano che Diego e Patrizio litigheranno pesantemente dopo l'incontro avuto con Aldo. Per questo motivo il minore dei Giordano cercherà di capire le ragioni che hanno spinto il fratello ad accettare i soldi dell'avvocato Leone, in cambio del suo silenzio sulla colpevolezza di Jacopo. Una tensione che non passerà inosservata agli occhi di Raffaele, che vorrà vederci più chiaro. Intanto si avvicinerà la data della prima udienza del processo per il tentato omicidio ai danni del legale.

Più tardi, Diego farà un incontro che cambierà il suo modo di procedere nel processo. Il ragazzo, infatti, si imbatterà in Irene, la madre del giovane assassinato di fronte a Rita.

Tensione tra Otello e Teresa

Allo stesso tempo, Andrea ritornerà a Napoli dopo un periodo trascorso a Londra in compagnia della figlia. A tal proposito, il Pergolesi comunicherà ad Arianna una novità che non sarà accolta con i salti di gioia. Intanto ci saranno attimi di tensione tra Otello e Teresa, mentre Silvia e Michele cercheranno d'instaurare un'alleanza con il Testa.

Infine il bed and breakfast di Serena si appresterà ad aprire i battenti. Per questo motivo Roberto e Filippo faranno delle foto per pubblicarle sul sito.

Angela vuole che Clara denunci Alberto

Gli spoiler di Un posto al sole, in onda settimana prossima (9-13 dicembre), rivelano che padre e figlio Ferri diventeranno protagonisti di una sfida (in quanto entrambi appassionati di fotografia) che coinvolgerà la proprietaria della nuova attività commerciale. Peccato che la Cirillo viva attimi di panico, quando nessuna prenotazione giungerà al bed and breakfast appena rinnovato.

Inoltre nella soap opera di Rai 3 saranno tempi duri anche per Alberto. In particolare, Angela cercherà di convincere Clara a sporgere denuncia nei suoi confronti. La ragazza, infatti, sarà indecisa se inchiodare Palladini davanti alle proprie responsabilità, se lui non mostrasse nuovamente il suo lato peggiore. Infine Silvia e Michele chiederanno a Guido di far ragionare Otello, in crisi da tempo con Teresa.