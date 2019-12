Questa sarà una settimana particolarmente movimentata all'interno della soap opera Una vita. In particolar modo la puntata di giovedì 19 dicembre si rivelerà ricca di colpi di scena e imprevisti inaspettati, che capovolgeranno le carte in tavola. Tra i vari avvenimenti quello che desterà maggiore interesse sarà la partenza di Lucia e Samuel. I due giovani andranno dall'artista Nicasio alla ricerca di un quadro molto importante che l'Alvarado vorrebbe restaurare.

Tale viaggio, però, si rivelerà molto più insidioso del previsto, dal momento che i due protagonisti si ritroveranno inaspettatamente vittime di un incidente.

Il danno alla carrozza li costringerà a trascorrere la notte fuori generando parecchia preoccupazione, soprattutto per Celia e Felipe. Anche Raul, dal canto suo, si metterà nei guai con un usuraio.

Spoiler Una Vita puntata 19 dicembre: Lucia e Samuel costretti a trascorrere la notte fuori

La puntata di Una Vita di giovedì 19 dicembre sarà molto intrigante. Al centro dell'attenzione ci saranno, ancora una volta, Lucia e Samuel. L'Alvarado continuerà a inseguire la sua passione incentrata sulla restaurazione di quadri di valore.

Proprio a tale scopo l'Alday le dirà di aver individuato un esperto d'arte che potrebbe essere in possesso di un quadro a cui la fanciulla tiene molto. Si tratta del Retablo di San Michele. Per tale ragione i due si metteranno subito in viaggio per raggiungere la casa di questo artista.

Il viaggio di Lucia e Samuel, però, non sarà affatto tranquillo come si aspettavano. I due protagonisti, infatti, rimarranno vittime di un incidente in carrozza. Il danno causato si rivelerà particolarmente serio, per tale ragione si troveranno costretti a trascorrere la notte fuori dal quartiere.

Anticipazioni: Cesareo pedina Raul e scopre che il ragazzo vede un usuraio

Per loro fortuna Nicasio sarà disposto a ospitare i viaggiatori all'interno della sua dimora per tutta la notte. Tale avvenimento, ovviamente, genererà molto turbamento per i parenti e i conoscenti di Lucia, nel momento in cui apprenderanno che la fanciulla non è tornata a casa. La puntata di Una Vita di giovedì 19 dicembre, però, sarà movimentata anche da un altro avvenimento, il quale vedrà come protagonista Raul.

Carmen, infatti, incomincerà a notare degli atteggiamenti sospetti in suo figlio.

Per tale ragione chiederà a Cesareo di tenerlo sotto controllo. L'uomo asseconderà la volontà della domestica e incomincerà a pedinarlo. Nel bel mezzo di un "inseguimento" scoprirà che Raul ha incominciato ad avere dei contatti con un usuraio.