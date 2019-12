In vista delle festività natalizie, la soap opera Una vita subirà un cambio in termini di palinsesto. Nel corso della settimana che va da lunedì 23 a sabato 28 dicembre, infatti, le avventure degli abitanti di Acacias andranno in onda su Canale 5 solo nei giorni 23, 24 e 27 dicembre. Nei restanti giorni, invece, sarà lasciato ampio spazio a film incentrati sul Natale. Ad ogni modo, nei tre giorni di messa in onda accadranno dei colpi di scena molto interessanti.

Il primo riguarderà sicuramente la proposta di matrimonio che Samuel farà a Lucia. La giovane rimarrà molto colpita dal gesto dell'Alday, tuttavia, non riuscirà a dare una risposta perché sarà interrotta dall'improvviso malore di Celia. Le condizioni di salute della cugina dell'Alvarado saranno davvero pericolose, al punto che anche Lolita vorrà rimandare le sue nozze.

Intanto, gli abitanti di Acacias saranno scossi da un ritorno inaspettato, quello di Marcelina.

Anticipazioni lunedì 23 dicembre: la proposta di matrimonio e il malore

La puntata di Una Vita di lunedì 23 dicembre sarà incentrata su Samuel, il quale organizzerà un rinfresco per fare la proposta di matrimonio a Lucia. L'Alday, infatti, coinvolgerà tutte le persone care alla coppia in modo che possano partecipare con gioia al lieto evento. Prima che Samuel possa procedere con la sua proposta, vedremo che Flora incomincerà a ricevere le prime soddisfazioni.

Un famoso collezionista francese, infatti, rimane particolarmente colpito da un suo ritratto al punto da decidere di acquistarlo.

Tornando alla festa organizzata da Samuel, invece, vedremo che quando tutti saranno radunati, l'Alday farà la sua proposta a Lucia. La donna sarà tanto felice quanto spiazzata, ad ogni modo non riuscirà a dare una risposta poiché sua cugina Celia Alvarez Hermoso incomincerà a sentirsi molto male.

Una Vita 24 e 27 dicembre: l'arrivo di Marcelina

Martedì 24 dicembre vedremo che tutti i partecipanti alla festa incominceranno a prestare attenzione alle condizioni di salute di Celia piuttosto che alla proposta di matrimonio dell'Alday.

Felipe, dal canto suo, si precipiterà a cercare un medico, tuttavia nessuno sembrerà disponibile in quel momento. Il mancato arrivo dei soccorsi, ovviamente, non farà che alimentare ancor di più malessere e preoccupazioni.

Nell'episodio di venerdì 27 dicembre, invece, vedremo che anche Lolita si mostrerà molto in pena per Celia. Anche la giovane è in procinto di convolare a nozze, ma il malore della cugina di Lucia scombussolerà le sue priorità. La giovane, infatti, manifesterà la volontà di rimandare le nozze.

Celia si sentirà molto in colpa nel vedere le persone che ama soffrire per le sue condizioni di salute, per questo esorta Lolita a rispettare la data del suo matrimonio. Infine, un inaspettato arrivo spiazzerà gli abitanti di Acacias: l'esuberante Marcelina, infatti, tornerà in paese.