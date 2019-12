Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nella settimana natalizia che va da lunedì 23 dicembre a venerdì 27 dicembre andranno in onda solo 3 episodi su Canale 5 (lunedì, martedì e venerdì). Nonostante ciò in questi tre appuntamenti non mancheranno le sorprese e i colpi di scena. In particolare, i telespettatori assisteranno alla proposta di matrimonio che Samuel Alday farà a Lucia Alvarado. Quest'ultima rimarrà molto colpita dal gesto dell'uomo, ma non riuscirà a dargli una risposta, perché sarà interrotta dall'improvviso malore di Celia.

Le condizioni di salute della donna saranno molto gravi e proprio per questo motivo Lolita deciderà di rimandare anche il suo matrimonio. Intanto ci sarà un incredibile ritorno ad Acacias, gli abitanti del paesino spagnolo rivedranno Marcelina.

La Alvarez si sentirà male

Entrando nel dettaglio delle prossime puntate, Flora inizierà ad avere le prime soddisfazioni, in ambito lavorativo. Infatti un collezionista francese rimarrà molto colpito da una delle foto della donna e deciderà di acquistarla. Intanto Samuel organizzerà una festa che rappresenterà l'occasione per chiedere la mano di Lucia. Però durante la proposta di matrimonio dell'Alday alla Alvarado, la cugina di quest'ultima avrà un malore.

Celia Alvarez si sentirà male e tutti accorreranno da lei per aiutarla. Proprio per questo motivo, l'attenzione passerà dalla proposta al malore della donna. Infatti anche la stessa Lucia si concentrerà sulle condizioni di salute di sua cugina e non darà nessuna risposta all'Alday. Intanto Felipe, marito della Alvarez si precipiterà a cercare un medico per far visitare sua moglie, ma non ci sarà nessuno disponibile. E nel frattempo la preoccupazione aumenterà sempre di più per le precarie condizioni di salute della donna.

Marcelina torna ad Acacias

Anche Lolita apprenderà del malore di Celia e quindi deciderà di rimandare le sue nozze. Infatti la ragazza non se la sentirà di festeggiare in un momento del genere e deciderà di sposarsi quando le condizioni della moglie di Felipe miglioreranno.

Ma nonostante ciò, la Alvarez chiederà a Lolita di convolare a nozze, in quanto i suoi problemi di salute non devono rappresentare un ostacolo per la felicità di chi la ama. Intanto ad Acacias ci sarà un'importante novità perché farà ritorno in paese Marcelina.

Per scoprire ulteriori novità non ci resta che aspettare la messa in onda degli episodio della prossima settimana. Intanto, per chi non avesse avuto modo di vedere tutti gli episodi in contemporanea con la messa in onda di Canale 5, ha comunque la possibilità di rivederli grazie alla piattaforma gratuita di Mediaset play.