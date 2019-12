Celia Alvarez Hermoso sarà una delle protagonista assolute del finale di stagione di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, già autrice de Il Segreto. Le anticipazioni relative alle prossime puntate italiane, in onda da gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che ci sarà una bella novità per la famiglia Alvarez Hermoso. Scendendo nel dettaglio, la madre di Tano (Ines Aldea) scoprirà di essere in attesa di un bambino come la sua cara amica Trini. La donna, infatti, avrà uno svenimento dopo essere stata colpita dalla grave epidemia dell'Hoyo.

Una lieta notizia che farà felice la moglie di Felipe, in quanto credeva di non poter più restare incinta dopo aver perso un bambino nel corso della prima stagione.

Una Vita: Celia scopre di essere incinta

Le trame di Una Vita in onda ad inizio 2020 rivelano che durante le feste di Natale, Celia comincerà ad avvertire degli strani malesseri dopo essere scampata alla morte per aver contratto un pericolo virus influenzale dagli abitanti dell'Hoyo, accampati sia a casa sua che in canonica. Nonostante tutto, la moglie dell'avvocato non darà peso agli svenimenti, sottolineando di essere ancora debole a causa del virus.

Ma ecco che i malesseri continueranno a far preoccupare Felipe e Lucia, tanto da obbligare la parente a sottoporsi ad una visita medica da parte del dottor Quilles. Proprio quest'ultimo, dopo averla sottoposta a delle approfondite indagini, comunicherà all'Alvarez Hermoso di essere incinta.

L'Alvarez Hermoso rivela a Felipe di aspettare un bebè

Gli spoiler di Una Vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che la madre di Tano preferirà mantenere il segreto per non dare una nuova delusione al marito Felipe (Marc Parejo), visto come erano andate a finire le altre gravidanze.

Intanto Trini porterà avanti la sua gravidanza, nonostante un'età avanzata. A tal proposito, Celia farà promettere alla Crespo di non raccontare niente all'avvocato, nel frattempo recatosi lontano da Acacias 38 per un lavoro. Alla fine, l'Alvarez Hermoso comunicherà al marito di essere in dolce attesa.

La madre di Tano abortisce

Una gioia che avrà vita breve in quanto i coniugi Alvarez Hermoso rivivranno il dramma di un aborto spontaneo. La madre di Tano, infatti, abortirà in seguito ad uno svenimento, tanto che i medici non potranno fare altro che constatare il decesso del feto che portava in grembo.

Un dolore troppo grande, che farà perdere a Celia il lume della ragione. Malessere che aumenterà a dismisura quando vedrà Trini tornare a casa con la piccola Milagros tra le braccia. Tutto questo darà inizio ad una nuova storyline che porterà all'uscita di scena di due protagoniste dello sceneggiato.