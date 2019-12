Le anticipazioni della famosa soap opera Una vita riservano importanti novità per i fan della serie iberica. Nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 8 a venerdì 13 dicembre, Raul scoprirà che suo padre in realtà è un pericoloso delinquente e rimarrà notevolmente deluso: Javier costringerà suo figlio a rapinare casa Alday insieme a lui.

Più tardi l'uomo tenterà di sparare a Carmen, ma verrà fermato da suo figlio e poi verrà arrestato. Mentre Raul verrà rilasciato, poiché la polizia comprenderà il fatto che sia stato coinvolto nella rapina da suo padre.

Nel frattempo la grave situazione degli sfollati peggiorerà sempre di più, poiché tra le persone si diffonderà una brutta febbre. Telmo sarà parecchio in ansia per la grave situazione, giacché avrà il sospetto che si tratti di un'epidemia.

Leonor ha un incidente

Nelle puntate di Una Vita che verranno trasmesse dall'8 al 13 dicembre, Telmo sarà notevolmente preoccupato per gli abitanti di Acacias e accoglierà tutti nella casa parrocchiale per una speciale omelia dedicata alle persone che avranno ormai perso tutto.

Frattanto Leonor avrà un brutto incidente, la donna verrà improvvisamente investita da una bicicletta. Poi Rosina e Susana faranno una scoperta interessante, troveranno sul retro del disegno di un uomo senza veli una sorta di "messaggio minatorio".

Le due saranno ancora una volta tormentate dal ricattatore, il quale pretenderà dalle donne di trovare il denaro richiesto entro cinque giorni. Successivamente Lucia deciderà di chiedere un grosso prestito alla banca, utile ad aiutare gli sfollati. La donna con il denaro vorrà infatti ricostruire le abitazioni che sono state danneggiate o distrutte per colpa dell'inondazione.

Lucia si avvicina a Telmo, Susana vuole vendere la sartoria

Lucia si dedicherà completamente alla causa degli sfollati, la particolare situazione avvicinerà nuovamente la donna a Padre Telmo. Per tale ragione Batan sarà decisamente turbato e vorrà impedire che Lucia si avvicini troppo all'uomo. Così Batan si recherà da Samuel, al quale chiederà di intervenire nell'ambigua situazione altrimenti sarà costretto ad agire da solo.

Susana sarà assai in ansia e penserà di vendere la sartoria, così da recuperare il denaro per il suo ricattatore, poiché vorrà liberarsene al più presto.

Fabiana e Agustina sorprenderanno improvvisamente un uomo mentre sta scrivendo un insulto sulla vetrina della sartoria. In seguito Telmo e Lucia saranno ormai nuovamente in confidenza, poi i due resteranno da soli presso la canonica e avranno modo di parlare a lungo senza essere disturbati da nessuno.