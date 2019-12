Le vicende di Una vita continuano a tenere l'alta l'attenzione dei telespettatori italiani, grazie ai suoi numerosi colpi di scena. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane in onda su Canale 5 si soffermano su Espineira, il quale organizzerà un piano per mettere la mani sul patrimonio dei Valmez. Nel dettaglio, il priore metterà in pericolo l'esistenza di Lucia Alvarado e Telmo Martinez.

Una Vita: Espineira ricatta Telmo

Le trame di Una Vita, incentrate sui nuovi episodi in onda ad inizio 2020 su Canale 5, si soffermano su Lucia e Telmo, i quali saranno protagonisti di uno spiacevole imprevisto.

Tutto avrà inizio con precisione quando un complice assoldato da Espineira, tenterà di fare del male alla cugina di Celia durante i festeggiamenti delle nozze di Antonito e Lolita. Il priore, infatti, temerà di perdere tutta l'eredità dei Marchesi di Valmez, dopo aver scoperto che l'Alvarado ha accettato di diventare la moglie di Samuel. Per questo motivo, la figura religiosa ordinerà a Martinez di sedurre l'ereditiera prima che sia troppo tardi. All'inizio, il sacerdote si rifiuterà di eseguire le direttive del suo superiore, che si spingerà addirittura a minacciare gravi ritorsioni nei confronti di Lucia (Alba Gutierrez) e Frate Guillermo.

Tuttavia, Telmo procederà per la sua strada, incurante delle minacce del priore, per poi cambiare idea, vinto dalla paura nei suoi confronti.

Lucia scivola dalle scale

Nei nuovi episodi di Una Vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5, vedremo che un brutto ceffo si introdurrà ad Acacias 38 per cospargere le scale di cera, approfittando del banchetto nuziale di Antonito (Alvaro Quintana) e Lolita, in svolgimento a La Deliciosa. Di conseguenza, l'Alvarado si recherà al piano di sopra per prendere il regalo da donare ai neo-sposini. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Lucia scivolerà dalle scale, perdendo i sensi subito dopo. Il primo ad accorgersi della tragedia sarà Telmo, che non esiterà ad interrompere il banchetto nuziale per allertare i soccorsi. In questo frangente, Martinez e Samuel litigheranno fra di loro, in quanto pretenderanno entrambi di accompagnare la cugina di Celia in clinica per gli accertamenti del caso.

Fortunatamente, la figlia dei Marchesi di Valmez non riporterà gravi conseguenze nella caduta, tanto da essere dimessa poco dopo dall'ospedale con l'avvertimento di trascorrere alcuni giorni a riposo.

Samuel scopre che il priore ha tentato di uccidere l'Alvarado

Durante la degenza, la cugina di Celia, stanca di non avere una dichiarazione da parte del sacerdote, accetterà di diventare la moglie dell'Alday, con una cerimonia programmata dopo dieci giorni in una chiesetta lontana da Acacias 38. D'altro canto, Samuel (Juan Gareda) capirà da un confronto con Jimeno Batano che il priore Espineira (Josè Luis Martinez) aveva provato ad uccidere l'Alvarado. Per questo motivo, il fratello di Diego deciderà di affrettare il giorno delle nozze, per paura che il prete corrotto possa farla fuori e mettere le mani sul suo cospicuo patrimonio.