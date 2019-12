Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera che narra le vicende di un vecchio quartiere spagnolo. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, svelano che Lucia Alvarado riceverà una brutta notizia. La cugina di Celia, infatti, apprenderà che potrebbe morire da un momento all'altro a causa di un grave problema a cuore.

Una Vita: Lucia sposa Eduardo dopo il salto temporale

Brutte notizie per una protagonista amatissima della soap opera di Aurora Guerra. Gli spoiler di Una Vita, in onda nei prossimi mesi su Canale 5, si soffermano su Lucia Alvarado, la quale scoprirà di essere malata.

Tutto inizierà con precisione all'inizio della quinta stagione, che coinciderà con un salto temporale di dieci anni. In questo frangente, i telespettatori assisteranno all'arrivo di nuove famiglie come i Dominguez ed i Pasamar e ritorni illustri tra cui l'Alvarado, la quale tornerà accompagnata dal suo nuovo marito Eduardo. La cugina di Celia, infatti, non sarà più contesa tra Samuel e Telmo.

Se l'Alday si sposerà con Genoveva Salmeron, Martinez dimostrerà di non aver per niente dimenticato la figlia dei Marchesi di Valmez.

Questa volta, però, l'ex sacerdote si troverà a lottare con un nuovo rivale. In questa occasione, l'uomo conoscerà Mateo, il bambino che la cugina dell'Alvarez Hermoso dichiarerà di essere figlio suo e del nuovo marito. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Telmo inizierà a credere che il ragazzino sia in realtà suo figlio. Dall'altro canto, Lucia dimostrerà di non essere felice accanto al Torralba, sebbene continui a respingere l'ex sacerdote.

L'Alvarado e Telmo iniziano una relazione extraconiugale

Le trame di Una Vita, andate in onda ad aprile 2019 su La 1 e nei prossimi mesi in Italia, svelano che Samuel, ormai felicemente sposato con Genoveva, avvertirà Martinez che l'Alvarado non è felice insieme al consorte.

Per questo motivo, l'ex sacerdote sarà disposto a tutto pur di aiutare la sua amata. In particolare, l'uomo tenterà di mettere più volte il becco nel loro menage matrimoniale. Alla fine, Lucia cederà alla corte di Telmo, tanto da iniziare una vera e propria relazione extraconiugale con lui. I due, infatti, decideranno di darsi appuntamento in un luogo misterioso, dove si abbandoneranno alla passione. Ma ecco che il Torralba scoprirà che la moglie l'ha tradito con l'ex prete. Eduardo, infatti, accuserà pesantemente la moglie, tanto che quest'ultima sverrà al suolo. Dopodiché la donna verrà ricoverata urgentemente in una struttura ospedaliera.

La cugina di Celia ha un problema al cuore

In ospedale, la madre di Mateo sarà sottoposta ad accertamenti diagnostici molto accurati che porteranno alla luce una verità sconvolgente. In dettaglio, la cugina di Celia scoprirà di avere un problema al cuore, incompatibile con la sua esistenza. Nel frattempo, Martinez si recherà a trovare la sua amata in clinica, dove le proporrà di fuggire insieme. La coppia riuscirà ad avere il loro lieto fine? In attesa di saperlo, si ricorda che lo sceneggiato è in onda tutti i giorni, tranne il sabato, sul canale del Biscione.