Le anticipazioni che giungono dalla Spagna sulle puntate della soap Una vita, mostrano che Samuel chiederà la mano di Lucia. Non sarà la prima ma la terza volta che l'Alday si dichiarerà alla cugina di Celia e l'Alvarado accetterà, pure amando ancora Telmo.

Una Vita anticipazioni spagnole: Lucia ama ancora Telmo

Samuel chiederà alla cugina di Celia di diventare sua moglie. L'Alvarado è ancora innamorata di Telmo e non riuscirà a frenare la sua attrazione per l'uomo che bacerà, dopo la sua dichiarazione.

Il prete, subito dopo, pure sentendosi attratto da Lucia, le dirà che la loro storyline non può continuare.

Egli infatti non si sentirà ancora di rinunciare a essere sacerdote e tra di loro non potrà esserci che amicizia. Lucia si dichiarerà a padre Telmo e cercherà di avere il suo amore, ogni tentativo però risulterà vano. Addolorata dal rifiuto ella rivolgerà lo sguardo verso un altro giovane che si è mostrato innamorato e continuerà a farlo in seguito.

Celia organizzerà una cena alla quale verrà invitato anche Samuel che chiederà la mano a Lucia.

Ella accetterà per non soffrire più per amore la richiesta dell'Alday. Quest'ultimo, in realtà, è ormai caduto in rovina, dopo la distruzione della galleria d'arte e mirerà all'eredità dell'Alvarado.

Samuel si inginocchierà davanti a Lucia

Durante la cena organizzata da Celia, Samuel e Lucia avranno modo di parlare, visto che si ritroveranno da soli per qualche momento. L'Alday ne approfitterà per inginocchiarsi davanti all'Alvarado e chiederle nuovamente la mano. Benché l'ereditiera non sia convinta della risposta che darà, accetterà di sposare Samuel.

La cugina di Celia ripercorrerà i ricordi dei momenti con padre Telmo e chiederà a Samuel di andare a vivere lontano da Acacias dopo il matrimonio. Inoltre le nozze dovranno avvenire presto, in modo che la giovane non si penta e cambi idea sul consenso a sposare l'Alday.

Un altro pretendente all'eredità di Lucia sarà il priore Espineira che si mostrerà molto infastidito dalle nozze dell'Alvarado con Samuel. Se il matrimonio avverrà infatti, l’ordine del Cristo Giacente non potrà avere l'eredità dei Marchesi di Valmez.

Questo motivo spingerà Espineira a recarsi dal suo subalterno Telmo.

Al sacerdote impartirà un ordine, provocare uno scandalo, unendosi fisicamente con Lucia. Quest'ultima dovrà quindi rinchiudersi in un convento per salvare il suo onore e l'eredità verrà salvata dalla congregazione religosa. Il priore, inoltre, minaccerà Telmo di fare del male all'Alvarado e a Fra Guillermo (Quim Dotras), il mentore di Telmo, se quest'ultimo non avesse eseguito l'ordine impartito. Il buon sacerdote non saprà come comportarsi, infatti anche lui ama cugina di Celia e desidera il suo bene.