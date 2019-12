Grandi novità nelle puntate spagnole di Una vita. Le anticipazioni dei prossimi episodi raccontano che ci sarà un salto temporale di ben dieci anni. Altri personaggi animeranno le trame della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, mentre i telespettatori dovranno dire addio a due donne molto amate, ovvero Trini e Celia, legate da un destino infausto.

Una Vita: Celia e Trini muoiono

Nei nuovi episodi della telenovela iberica in onda su Canale 5, la Crespo e Celia scopriranno con grande gioia di essere incinte.

La moglie di Felipe realizzerà il sogno di diventare madre, ma resterà solo una sua illusione. Dopo un malore infatti, Celia perderà il bambino. Le anticipazioni di Una Vita svelano invece che Trini, nonostante le complicazioni che sopraggiungeranno durante la gravidanza, darà alla luce Milagros. Le condizioni di salute della donna però, peggioreranno a vista d'occhio e, in seguito ad una crisi respiratoria, Trini troverà la morte. Celia a quel punto, si legherà in maniera ossessiva alla piccola Milagros.

Quando scoprirà che Ramon, afflitto per il decesso della moglie, avrà intenzione di partire per Parigi con sua figlia, perderà la testa, Sarà così che Celia, in preda alla disperazione, si intrufolerà a casa Palacios con l'intenzione di rapire Milagros. Ramon la coglierà il flagrante e, dopo averle intimato di lasciare la bimba, assisterà al suo gesto inconsulto. Celia infatti si lancerà dal balcone, morendo sul colpo.

Salto temporale di dieci anni ad Acacias 38

Dopo la morte di Celia e Trini, la soap vedrà un salto temporale di dieci anni.

Telmo e Lucia saranno ancora protagonisti, sebbene la Alvarado sia sposata con Eduardo, un uomo cattivo e prepotente che la maltratterà. Inaspettatamente, Lucia troverà in Ursula una preziosa alleata, che la aiuterà ad incontrare di nascosto il Martinez. Flora e Inigo lasceranno il quartierino iberico, mentre Ramon finirà in carcere. Come rivelano le anticipazioni spagnole di Una Vita, Lolita si metterà in proprio gestendo un negozio di burro. Fabiana e Servante invece, si cimenteranno nella gestione della pensione di Marcelina.

La casa di Trini e Ramon verrà venduta, dopo essere stata teatro di così tanta infelicità. Acacias vedrà poi l'arrivo di Bellita del Campo, un'artista arrivata in cerca di fortuna con suo marito. La coppia assumerà la cameriera Arantxa, che andrà a vivere nella soffitta abitata da un tempo da Servante, Fabiana e Casilda. Infine, giungerà nel quartierino la nuova protagonista di Una Vita, Genoveva. La dama, tanto affascinante quanto misteriosa, darà il via ad intriganti storyline che avranno modo di appassionare i telespettatori.