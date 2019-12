Nel corso delle prossime puntate di Una vita, che saranno trasmesse in Italia, vedremo che Lucia e Telmo si troveranno a scambiarsi il loro primo bacio ufficiale. Approfittando dell'assenza di Sameul per qualche giorno, infatti, i due si lasceranno travolgere dalla passione e il sacerdote entrerà in una forte crisi spirituale. Samuel, intanto, non potrà permettersi di perdere Lucia e la sua eredità, per tale ragione, sarà spinto dallo strozzino Batan a fare qualcosa. A tale scopo, l'Alday ingaggerà un investigatore, il quale rintraccerà un uomo molto importante per Telmo, Frate Guillermo. Samuel subito si metterà sulle sue tracce per farlo tornare ad Acacias e riportare Telmo sulla retta via.

Anticipazioni Una Vita: la passione tra Lucia e Telmo e la crisi spirituale

I telespettatori di Una Vita si dovranno preparare a dei colpi di scena inaspettati, che andranno in onda nel 2020. Finalmente il sacerdote e l'Alvarado si concederanno un bacio, ma questo trascinerà Telmo in una profonda crisi spirituale. Il sacerdote, infatti, ha smarrito la sua fede e darà luogo ad un ciclo di penitenze molto pesanti tra cui il digiuno nel corso del giorno di Natale e l'autoflagellazione. Lucia, intanto, avrà annullato il matrimonio con l'Alday ponendo quest'ultimo in serie difficoltà con lo strozzino Batan. Quest'ultimo, infatti, lo obbligherà ad agire quanto prima per risolvere la questione.

Samuel, allora, si rivolgerà ad un investigatore allo scopo di portare alla luce i possibili segreti e altarini del sacerdote. Dalle indagini spunterà il nome di un uomo che, in passato, è stato molto importante per Telmo, stiamo parlando di Frate Guillermo. Prima che prendesse i voti, infatti, l'uomo è stato un vero e proprio mentore per lui, è stato proprio grazie al suo aiuto che ha scoperto di voler intraprendere la via del signore.

Samuel contatta Frate Guillermo, che torna ad Acacias

L'Alday, allora, non aspetterà un attimo e si recherà immediatamente da quest'uomo per spingerlo a tornare ad Acacias e a convincere Telmo a tornare sulla retta via.

Quando Samuel incontrerà Guillermo si spaccerà per un caro amico di Telmo. L'uomo di fede si lascerà abbindolare e si mostrerà subito disposto ad assecondare i piani dell'Alday. I due, quindi, faranno ritorno ad Acacias capovolgendo le carte in tavola.

Lucia, infatti, confesserà a Telmo di essere innamorata di lui, ma il sacerdote è confuso a causa del percorso di fede intrapreso. Proprio mentre si troverà a vivere un momento di profonda crisi religiosa, gli apparirà Frate Guillermo. Il sacerdote interpreterà questo avvenimento come un segno divino, per tale ragione si lascerà consigliare da lui sulla strada da seguire.