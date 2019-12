La soap opera Una vita, in onda tutti i giorni, tranne il sabato, alle 14.10 su Canale 5, continua a tenere con il fiato sospeso i suoi telespettatori. Molto presto, i cittadini di Acacias saranno spiazzati da una notizia inaspettata. Una violenta epidemia, infatti, scoppierà tra gli abitanti dell'Hoyo e numerose persone incominceranno ad ammalarsi. Padre Telmo si farà molto coinvolgere dall'avvenimento e farà in modo di aiutare i poveri sfollati.

Naturalmente, però, da solo non riuscirà ad arginare il problema.

Proprio per tale ragione, nel corso della puntata che andrà in onda lunedì 9 dicembre, vedremo che il sacerdote chiederà manforte anche ai cittadini di Acacias. Particolarmente colpita dalla vicenda sarà Lucia, la quale si renderà molto d'aiuto per la causa di Telmo.

Tra gli abitanti dell'Hoyo scoppia un'epidemia, Padre Telmo si prodiga per aiutare gli sfollati

Gli spoiler di Una Vita, relativi alla prima puntata della prossima settimana, lunedì 9 dicembre, rivelano che presto si verificherà un triste avvenimento all'interno della soap opera.

Gli abitanti dell'Hoyo, infatti, saranno colpiti da una violenta epidemia. Numerosissime persone incominceranno ad ammalarsi inspiegabilmente manifestando uno stato febbrile molto pericoloso. Padre Telmo si renderà subito conto del pericolo imminente, per tale ragione, farà il possibile per ospitare gli sfollati all'interno della parrocchia. Tale luogo, però, non basterà ad ospitare tutte le persone scappate dal luogo contaminato.

Proprio per questo motivo, Padre Telmo deciderà di coinvolgere nella vicenda anche tutti gli abitanti di Acacias. A tale scopo, farà una celebrazione religiosa nella quale esorterà tutti i presenti a fornire il loro aiuto allo scopo di arginare quanto prima questa emergenza.

Molti si mostreranno favorevoli alla causa del sacerdote, specie Lucia.

Lucia molto interessata alla causa di Telmo: i due si avvicineranno moltissimo

La ragazza, infatti, prenderà molto a cuore la vicenda rivelandosi di grande aiuto per Telmo. I due protagonisti ancora non ne saranno pienamente consapevoli, tuttavia, questa vicenda non farà altro che avvicinarli moltissimo, incrementando l'astio e il risentimento di Samuel.

Ad ogni modo, quello dell'epidemia non è l'unico evento spiacevole accaduto nella soap opera Una Vita.

Nel corso di questa settimana, infatti, il quartiere è stato investito da una violenta inondazione, che ha distrutto tutte le case del quartiere di Tano. Soprattutto Celia si è mostrata molto partecipe della vicenda, sta di fatto che ha ospitato gli sfollati. Farà lo stesso anche per questa seconda emergenza?