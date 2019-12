Le vicende di Una vita continueranno ad intrattenere i telespettatori di Mediaset, anche durante le festività natalizie, ad accezione del 25 e 26 dicembre. Un periodo, che si annuncia ricco di colpi di scena per gli amanti della soap opera di Aurora Guerra. Gli spoiler sulle prossime puntate su Canale 5 svelano che Carmen apprenderà che suo marito Javier è deceduto, mentre suo figlio Raul ha deciso di lasciare Acacias 38.

Una Vita: l'arresto di Javier

Nelle puntate di Una Vita che sono state trasmesse sulle reti Mediaset a dicembre, abbiamo visto Javier tornare ad Acacias 38 dopo una lettera scritta dal figlio, dove lo informava di aver trovato il nascondiglio di sua madre.

Qui, l'Adone ha cominciato ricattare Carmen, pretendendo da lei una cospicua somma di denaro. Col passare del tempo, la situazione è diventata sempre più pericolosa nei confronti della serva. La Sanjurjo, infatti, ha accettato che il diabolico consorte svaligiasse l'abitazione del suo datore di lavoro, Samuel Alday (Juan Gareda). In questo frangente, Javier ha esposto ad un rischio mortale anche suo figlio Raul, nonostante le implorazioni della serva. Durante la rapina, il giovane è rimasto ferito all'altezza della spalla da un colpo, partito dall'arma da fuoco del padre.

Per questo motivo, l'Adone è stato arrestato da Aurelio Mendez, mentre suo figlio è stato portato in soffitta ed affidato alle cure amorevoli della madre e delle serve.

Carmen apprende la morte dell'Adone

Le anticipazioni di Una Vita riguardanti le puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci sarà un nuovo colpo di scena a riguardo questa story-line. Scendendo nel dettaglio, Javier deciderà di evadere dalla prigione. Peccato che questa volta venga freddato da alcuni colpi d'arma da fuoco sparati dalla guardia civili durante il suo tentativo di fuga da Acacas 38. Dopodiché, le forze dell'ordine non potranno fare a meno che comunicare a Carmen del decesso del marito. Se la Sanjurjo resterà vedova, Raul piangerà la morte dell'Adone, nonostante sia consapevole della sua cattiveria.

Raul abbandona Acacias 38

Ma ecco arrivare un nuovo colpo di scena che segnerà l'esistenza di Carmen (Maria Blanco). Proprio quest'ultima noterà che suo figlio si comporta in modo insolito, tanto da chiedergli una spiegazione convincente. Alla fine, Raul sarà costretto a confessare alla Sanjurjo di essere andato da un usuraio a recuperare una cospicua somma di denaro per acquistare un biglietto per la Francia. Infatti, comunicherà alla madre di aver deciso di abbandonare Acacias 38, in quanto ha trovato un lavoro importante in una località francese. Infine, il ragazzino si recherà in soffitta dove saluterà tutti i domestici e sua madre, alla quale prometterà di tornare prima o poi a trovarla.