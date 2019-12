La soap opera Una vita continua a proporre delle trame piene di intrighi. Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 nel 2020 non sono foriere di buone notizie per uno storico personaggio. Si tratta di Celia (Inés Aldea) che dovrà fare i conti con una dolorosa situazione già vissuta in passato, e che questa volta la porterà a rasentare la follia.

La moglie di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) in seguito ad una rovinosa caduta perderà il figlio che portava in grembo. La commerciante di tinte per capelli dopo aver abortito riverserà tutta la sua rabbia su Trini Crespo (Anita del Rey) ritenendola la principale responsabile dell'accaduto.

La donna e il compagno Ramon Palacios dovranno fronteggiare anche l'ira di Felipe, il quale sarà dello stesso parere della moglie. Quest'ultima, intanto, fingerà di essersi ripresa, mentre dentro di sé continuerà a soffrire per la perdita di quel bambino che aveva tanto desiderato.

Celia guarisce dalla sindrome influenzale e apprende di essere in dolce attesa

Nelle puntate di Una Vita attese in Italia probabilmente per gli inizi del 2020, Celia riceverà una splendida notizia. Dopo aver rischiato la vita a causa dell'epidemia influenzale diffusasi tra i residenti dell'Hoyo (che aveva colpito anche il marito Felipe) la signora Alvarez Hermoso comincerà ad accusare degli strani malori, ma per fortuna scoprirà che sono dettati da una gravidanza in corso, e immediatamente deciderà di condividere questa gioia con la sua migliore amica Trini, anche lei in stato interessante.

Ovviamente Celia comunicherà anche al coniuge di essere in dolce attesa: la donna proverà un'immensa felicità soprattutto perché, in seguito a numerosi aborti subiti in passato, il medico le aveva detto che non avrebbe potuto avere figli.

Gli affezionati telespettatori della soap iberica ricorderanno, infatti, che fin dalle sue prime apparizioni Celia aveva perso il bambino che attendeva dopo aver scoperto l'infedeltà del marito. Anche in questo caso, gli spoiler rivelano che la commerciante sarà costretta ad interrompere la gravidanza, a differenza di Trini.

Ennesimo aborto per Celia, Trini sotto accusa

Tutto avrà inizio quando Trini, allettata per alcuni problemi di salute, chiederà all'amica di sbrigare una commissione per conto suo. Mentre Celia sarà in giro per le strade di Acacias 38, improvvisamente cadrà a terra priva di sensi. Durante la puntata numero 931 di Una Vita, la signora Alvarez Hermoso verrà ricoverata in ospedale in seguito all'intervento di Trini e Cesareo, e qui le verrà comunicata una terribile verità: la donna, infatti, scoprirà che mentre lei si è salvata, il bimbo che portava in grembo non ce l'ha fatta.

Nel frattempo, Trini e Ramon, in preda ai sensi di colpa per quanto accaduto a Celia, si scontreranno con Felipe. Questi, infatti, non solo accuserà la Crespo di essere la principale responsabile dell'interruzione di gravidanza della moglie, ma le impedirà anche di vederla. Palacios, nel momento in cui proverà a difendere la consorte, si renderà conto che non sarà affatto facile ottenere il perdono dell'avvocato.

Negli episodi successivi, Celia comincerà a mostrare segni di squilibrio, soprattutto quando non nasconderà il suo rancore e l'invidia nei confronti di Trini quando quest'ultima darà alla luce la sua piccola Milagros.

D'altronde, la moglie di Alvarez Hermoso continuerà ad essere convinta di aver abortito a causa della Crespo.