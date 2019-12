Sono davvero interessanti le anticipazioni dei nuovi appuntamenti italiani della telenovela Una vita. Negli episodi già trasmessi in Spagna per via della differenza di messa in onda nostrana e iberica, e in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset nel 2020, uno storico personaggio ritroverà la felicità perduta. Si tratta di Felipe Alvarez Hermoso (Mark Parejo), che dopo essere rimasto vedovo della moglie Celia (Inés Aldea) vorrà sposare Marcia Álvez Fernandez (Trisha Fernández), una ragazza mulatta che assumerà al suo servizio al posto di Agustina.

L’avvocato sarà deciso a fare il grande passo, nel corso della sesta stagione dello sceneggiato ambientata nel 1913. Purtroppo la coppia non riuscirà ad arrivare all’altare, a causa dell’apparizione di una persona legata al passato della promessa sposa.

La morte di Trini, Celia ossessionata da Milagros

Parecchi eventi drammatici daranno delle scosse negative nelle prossime puntate italiane, che il pubblico spagnolo ha avuto modo di vedere a partire dalla fine dello scorso gennaio 2019. Gli spoiler annunciano che Celia dopo aver abortito per l’ennesima volta, avrà un atteggiamento morboso nei confronti della piccola Milagros, la figlia di Trini e Ramon appena venuta al mondo.

L’ossessione della signora Alvarez Hermoso nei confronti della nascitura aumenterà a dismisura al tal punto che porrà fine all’esistenza della Crespo, quando avrà una grave crisi respiratoria. Quest’ultima oltre a non assumere la medicina salvavita prescritta dal medico, esalerà l’ultimo respiro poiché la sua migliore amica la soffocherà con un cuscino. A seguito del decesso della moglie, il Palacios deciderà di elaborare il lutto subito raggiungendo per qualche tempo Victor e Maria Luisa in Francia.

La consorte di Felipe ancora sofferente per non essere riuscita a diventare madre, continuerà a dare dei segni di squilibrio mentale. Celia non volendosi separare per nessuna ragione dalla piccola erede di Ramon, commetterà una pazzia. La commerciante di tinte per capelli si intrufolerà nell’abitazione del vedovo di Trini nel corso della notte, e tenterà di rapire la piccola Milagros.

Il decesso della Alvarez Hermoso, Felipe chiede la mano di Marcia

Il suocero di Lolita non appena vedrà la sua bambina tra le braccia della madre adottiva di Tano, cercherà di farla desistere dal suo intento.

Purtroppo la moglie dell’avvocato dopo aver puntato un coltello contro Ramon, morirà facendo una rovinosa caduta da una finestra. Ad accorgersi del corpo senza vita di Celia, saranno Servante, Lucia, e Telmo. Dopo un salto temporale, il Palacios tornerà nel quartiere iberico e farà il possibile per dimostrare a Felipe di aver trascorso ben dieci anni in carcere ingiustamente. Quest’ultimo dopo aver appreso la verità sulla morte di Celia, darà una svolta nella sua vita. Il cuore dell’avvocato comincerà a battere per la sua nuova cameriera Marcia, un ex schiava che in un primo momento lo spierà su ordine di Ursula.

L’Alvarez Hermoso e la brasiliana non potranno fare a meno l’uno dell’altra, fino a decidere di convolare a nozze: sarà l’avvocato a chiedere la mano della donna che ha cambiato in positivo la sua esistenza. Finalmente arriverà il grande giorno, e il vedovo di Celia e l’ex inserviente si appresteranno ad entrare in chiesa per pronunciare il fatidico “Sì lo voglio”. Felipe e Marcia non riusciranno a coronare il loro sogno d’amore, a causa di un uomo chiamato Santiago. Quest’ultimo farà rimanere senza parole tutti gli invitati soprattutto l’Alvarez Hermoso, poiché affermerà di essere il marito della sposa.

Marcia prenderà un forte shock quando si troverà faccia a faccia con colui che ha sposato prima di approdare ad Acacias 38, venendo addirittura ricoverata in ospedale.