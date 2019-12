Non smettono di sorprendere le avventure della celebre telenovela Una vita. Al centro delle trame delle puntate in programmazione in Italia tra qualche settimana ci sarà Liberto Seler (Jorge Pobes), che si troverà in una brutta situazione per aver mentito alla moglie Rosina Rubio (Sandra Marchena). Nel capitolo numero 920 quest’ultima, Susana, e Leonor Hildago, si recheranno ad un combattimento di boxe senza nessun preavviso. Purtroppo la madre della giovane scrittrice interromperà uno scontro del marito, facendogli fare i conti con delle disastrose conseguenze. Liberto oltre a riportare delle ferite a seguito del suo fallimento, si vedrà costretto a rinunciare alla carriera sportiva appena intrapresa.

Inigo coinvolto in scommesse clandestine, Liberto mette fuori gioco Jordi

Negli episodi che andranno in onda su Canale 5, e che i telespettatori spagnoli hanno già visto lo scorso anno per via della differenza di trasmissione nostrana e iberica, l'attenzione sarà concentrata su Liberto. Quest'ultimo dopo aver impedito ad un brutto ceffo di abusare di Flora, intraprenderà un hobby del tutto inaspettato. Tutto avrà inizio quando il Seler appena iscritto ad una palestra di boxe, metterà al corrente Inigo delle scommesse clandestine che si svolgono nella struttura.

Il proprietario de La Deliciosa si farà subito coinvolgere dal gioco, finendo per scatenare la furia della sorella e della fidanzata Leonor. Nonostante ciò, il cioccolatiere continuerà ad avere gran parte delle sue giornate occupate dalla sua nuova attività. Successivamente la situazione si complicherà quando la Barbosa dovrà stare attenta a Jordi Barò, un nuovo conoscente di Inigo che tenterà di violentarla. Per fortuna il malvivente non riuscirà ad approfittarsi della pasticciera, grazie all’intervento provvidenziale di Liberto.

Quest’ultimo farà desistere dal suo orrendo intento Jordi, dandogli un pugno nel volto. Il giorno seguente il gesto eroico compiuto del Seler farà il giro di tutto il paese, al tal punto che gli organizzatori di combattimenti di boxe lo inviteranno a praticare lo sport.

Il Seler perde un combattimento alla boxe, Rosina su tutte le furie

Dopo un’iniziale titubanza, il nipote di Susana comincerà a sfidare dei pugili ma senza avvisare la moglie. Liberto sbaglierà a confidarsi con Inigo, visto che lo stesso farà la spia parlando con Leonor.

In occasione dell’ultima sera dell’anno, il Seler per prendere parte ad un importante incontro non si presenterà alla cena organizzata nella sua abitazione da Rosina e Susana. Quest’ultima e la Rubio metteranno alle strette Leonor, e verranno a conoscenza del tremendo inganno di Liberto. Le tre donne faranno irruzione alla palestra, mandando a monte un combattimento del Seler. La madre della giovane Hildago quando vedrà il marito privo di sensi per essere stato colpito in faccia a causa sua, su tutte le furie si scaglierà contro l’avversario.

Dopo aver fatto una pessima figura deludendo il promotore dei combattimenti, Liberto nonostante le raccomandazioni di Inigo deciderà di abbandonare la carriera pugilistica per via dell’opposizione della moglie. Il Barbosa a seguito del ritiro del Seler dal mondo della boxe, inizierà a scommettere del denaro sul pugile Tito Lazcano, anche se Leonor e Flora non saranno favorevoli.