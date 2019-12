I telespettatori dello sceneggiato Una vita, nei prossimi appuntamenti italiani vedranno Samuel Alday (Juan Gareda) completamente fuori di sé. Il figliastro di Ursula Dicenta, ancora furioso per il fatto che Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) non abbia accettato di diventare sua moglie, escogiterà un piano per conquistarla. Il fratello di Diego, certo che la cugina di Celia non voglia rimanere al suo fianco a causa di Telmo Martinez (Dani Tatay), troverà il modo per sbarazzarsi del sacerdote. Samuel seguirà i consigli dello strozzino Jimeno Batan, visto che farà il possibile per rintracciare Frate Guillermo (Quim Dotras) per poter mettere fuori gioco il suo rivale in amore.

Lucia e Telmo si riavvicinano, Samuel lascia Acacias 38

Negli episodi in programma sul piccolo schermo italiano nel 2020, Samuel, dopo aver ricevuto un bel due di picche da Lucia, capirà il motivo per cui la donna non ha accettato la sua proposta di matrimonio. Il fratello di Diego, non appena si accorgerà che la Alvarado si è riavvicinata a Telmo, perderà la pazienza a causa di Jimeno Batan. A seguito di una discussione avuta con il pericoloso usuraio, il figliastro di Ursula non farà fatica a capire che la sua promessa sposa si sta veramente prendendo una cotta per il parroco.

Il minore degli Alday, disposto a sottrarre il patrimonio alla ricca ereditiera, ingaggerà un detective privato e riuscirà a scoprire che il Martinez prima di diventare sacerdote ha contato sul supporto di Frate Guillermo, un parroco che l’ha trattato come un figlio. A questo punto Samuel se ne andrà via da Acacias 38 per alcuni giorni, proprio per incontrare l’anziano uomo.

Il Martinez si sente in colpa, arriva Frate Guillermo

Durante la breve trasferta del fratello di Diego, la Alvarado e Telmo, per via della forte attrazione fisica reciproca che continueranno a provare, si scambieranno il loro primo bacio.

Dopo aver dato l’impressione di essersi pentita del gesto commesso, la parente di Celia dimostrerà il contrario ribadendo al Martinez di amarlo. Il prelato, invece, avrà una reazione diversa, dato che verrà assalito dai sensi di colpa al tal punto da digiunare il giorno della vigilia di Natale. Mentre il sacerdote sarà sempre più tormentato, Samuel si troverà finalmente faccia a faccia con Frate Guillermo. Il fratello di Diego, oltre a far credere all’anziano prete di essere un amico del Martinez, lo convincerà ad andare a trovare il suo pupillo per riportarlo sulla giusta strada, persa quando il priore Espineira l’ha costretto ad avvicinarsi a Lucia per farla rinunciare alla sua eredità.

Il mentore di Telmo, allarmato dalle parole pronunciate dal minore degli Alday, metterà piede nel quartiere iberico. Il Martinez, non appena riabbraccerà il suo mentore, si lascerà andare ad un pianto disperato, ma crederà che sia tornato a far parte della sua vita per aver chiesto a Dio di intercedere in suo favore.