La soap opera spagnola Una vita intrattiene ogni giorno numerosi telespettatori. La serie televisiva viene trasmessa dal lunedì al venerdì alle 14:10 su Canale 5. Tuttavia, si fermerà mercoledì 25 e giovedì 26 dicembre 2019 in occasione delle feste natalizie. Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate rivelano sconvolgenti colpi di scena. Celia (Ines Aldea) scoprirà di essere incinta e la donna lo comunicherà molto presto a Lucia (Alba Gutierrez) e a Trini (Anita Del Rey), da poco in attesa della piccola Milagros.

Tuttavia, la felicità del momento durerà davvero poco. Mentre Celia svolgerà una commissione per la moglie di Ramon, subirà una tremenda perdita.

Celia scopre di essere incinta

Prossimamente, la moglie di Felipe scoprirà di aspettare un bambino da suo marito. Dopo la guarigione dal virus di Hoyo, Celia potrà gioire per questa meravigliosa notizia. Nonostante alcuni attimi di esitazione, la giovane non riuscirà a trattenersi e racconterà tutto agli altri abitanti di calle Acacias.

La novità desterà molta meraviglia tra i vicini, fermamente convinti della sterilità di Celia.

Infatti, bisogna ricordare che, molto tempo prima, la giovane aveva scoperto di essere stata tradita dal marito con la domestica Herminia. In quell'occasione, la moglie di Felipe era caduta dalle scale e aveva perso il figlio che aspettava; i medici avevano assicurato a Celia che non avrebbe più potuto avere figli.

Purtroppo, Trini e Celia non potranno portare a termine la loro gravidanza. Tutto inizierà quando Trini si ammalerà e sarà costretta a rimanere a letto. La sua migliore amica le starà sempre accanto e la aiuterà con impegno a guarire presto. Così, mentre Celia sbrigherà una faccenda per conto di Trini, avvertirà un malore. La donna cadrà a terra e verrà trasportata urgentemente in ospedale da Felipe. L'uomo sarà disperato per le condizioni della moglie e pregherà con tutto se stesso che si salvi.

Celia incolpa Trini del suo aborto

Fortunatamente, la donna riuscirà a salvarsi, ma il piccolo non ce la farà e perderà la vita. Il periodo di lutto della giovane sarà molto lungo e non supererà facilmente questo tragico evento. Celia inizierà persino a provare un profondo odio nei confronti della moglie di Ramon, considerata da lei la colpevole di quanto accaduto.

Pertanto, Celia non sopporterà di aver perso il figlio in grembo un'altra volta ed impazzirà di dolore. Per fortuna, Trini riuscirà a partorire Milagros e potrà godersi la sua bambina assieme alla sua famiglia. Per scoprire cosa accadrà successivamente, non rimane che attendere ulteriori anticipazioni della soap Una vita.