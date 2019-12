I telespettatori italiani della serie televisiva Una vita, tra qualche mese vedranno un nuovo triangolo amoroso. Le anticipazioni dicono che però i protagonisti delle trame, continueranno ad essere Lucia Alvarado e Telmo Martinez. La figlia dei marchesi di Valmez pur essendo ormai sposata con Eduardo, ricadrà tra le braccia dell’ex sacerdote. La cugina della defunta Celia anche se avrà degli incontri clandestini con l’ex sacerdote, verrà smascherata dal suo perfido marito. Il new entry appresa l’infedeltà della consorte inizierà a tenerla sotto controllo, arrivando addirittura a proibirle di uscire di casa da sola.

L’ex rivale di Samuel Alday anche se saprà che Eduardo è un uomo molto pericoloso non si arrenderà, visto che farà il possibile per non permettere alla sua amata di continuare a vivere sotto lo stesso tetto con un tale individuo.

Samuel sposato con Genoveva, Telmo deciso a proteggere la Alvarado

Negli episodi che hanno occupato l’emittente televisiva La 1 TVE a partire dalla fine dello scorso febbraio 2019, e che debutteranno su Canale 5 prossimamente per via della differenza di trasmissione, ci sarà un salto temporale di 10 anni.

Lucia non comincerà affatto una nuova vita al fianco di Telmo come si pensava, dopo aver rinunciato a sposare Samuel abbandonandolo all’altare il giorno del loro matrimonio. La cugina della defunta Celia, nonostante il Martinez si spoglierà degli abiti talari per lei, rimetterà piede ad Acacias 38 in compagnia di Eduardo. Quest’ultimo sin dal primo momento mostrerà il suo vero volto, visto che si rivelerà essere un uomo crudele. Oltre ad essere sposata la Alvarado sarà anche madre di Mateo, e farà di nuovo i conti con Samuel e Telmo.

Il minore degli Alday farà ritorno nel quartiere iberico ma con la moglie Genoveva, mentre l’ex sacerdote darà dimostrazione di non aver ancora dimenticato la figlia dei marchesi di Valmez. Lucia non appena si ritroverà faccia a faccia con il Martinez, metterà subito in chiaro le sue intenzioni, dicendogli di non voler assolutamente tornare con lui poiché adesso ha una famiglia. In realtà la ricca ereditiera dirà una grossa menzogna alla sua ex fiamma, visto che non sarà per niente felice. Ad accorgersi della tristezza di Lucia sarà Samuel, che per far capire di essere cambiato avvertirà Telmo.

Quest’ultimo messo in guardia dal suo vecchio nemico deciderà di rimanere nella cittadina iberica, con l’intento di proteggere la donna che continua a far battere il suo cuore. La parente della compianta moglie di Felipe, dopo aver respinto più volte le avance del Martinez non riuscirà più a frenarsi.

Eduardo scopre l’infedeltà della moglie, il Martinez vuole fuggire con Lucia e Mateo

Lucia e l’ex parroco daranno sfogo ai loro sentimenti, intraprendendo una vera e propria relazione clandestina. Anche se continueranno a vedersi in segreto, i due amanti finiranno per essere scoperti proprio dalla persona sbagliata, ovvero dal perfido Eduardo.

Successivamente mentre il fratello di Diego verrà ricattato da un certo Ariza a causa del turbolento passato di Genoveva, Lucia non riuscirà a recarsi ad un nuovo appuntamento con il Martinez in compagnia di Mateo. Eduardo furioso per aver scoperto il tradimento della moglie, le impedirà di uscire di casa. Intanto Ursula consiglierà a Telmo a stare lontano dalla Alvarado, per non correre nessun pericolo. Quest'ultima perderà i sensi, non appena verrà accusata di adulterio dal marito. La situazione si complicherà nel momento in cui la cugina della defunta Celia, dopo il ricovero in ospedale apprenderà dal medico si avere una malattia.

Nonostante ciò, la Alvarado farà ritorno nel tetto coniugale e nasconderà al marito le sue gravi condizioni di salute. Il malvagio Eduardo ancora una volta, farà presente alla consorte di dover passeggiare per le strade di Acacias 38 soltanto con lui. Per finire Telmo riuscirà ad incontrare la sua dolce metà, e le prometterà che presto se ne andranno via dal quartiere insieme al piccolo Mateo.