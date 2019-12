Ennesimo colpo di scena in arrivo nei nuovi episodi di Una vita in onda in questo periodo in Spagna. Durante la puntata che verrà trasmessa alla televisione iberica oggi, 2 dicembre, Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) continuerà a portare avanti la sua spietata vendetta contro Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

L'ex governante, decisa a farla pagare una volta per tutte alla rivale di Marcia, farà visita in prigione a Cesar Andrade, dicendosi pronta a togliere la vita a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) per ottenere in cambio delle informazioni preziose per distruggere la sua ex complice.

Ursula propone un'alleanza a Santiago, Marcia soffre per Felipe

Nel corso degli appuntamenti trasmessi in Spagna dal 25 al 29 novembre, Ursula ha fatto una richiesta inaspettata a Santiago. La donna si è detta disponibile a stringere un'alleanza con il marito di Marcia per danneggiare Genoveva. Quest'ultima, intanto, ha visto accrescere la sua popolarità, essendo stata invitata ad un evento importante. Ovviamente Felipe ha subito accettato di accompagnare la sua dolce metà al ricevimento reale.

La Dicenta è rimasta in attesa di una risposta da Santiago, mentre Marcia ha appreso che il marito è coinvolto in loschi traffici.

In un secondo momento la brasiliana è stata rassicurata proprio da Santiago, il quale le ha detto che presto potranno lasciare Acacias 38.

Intanto Felipe e Genoveva hanno ricevuto numerosi complimenti per la loro inossidabile relazione, mentre la sudamericana ha sofferto in silenzio nell'assistere alla felicità dell'uomo che ama lontano da lei.

Alvarez Hermoso ha cominciato a nutrire dei dubbi sulla sincerità della sua compagna, nel momento in cui costei gli ha comunicato che presto diventeranno genitori.

L'avvocato è stato confortato da Liberto, il quale allo stesso tempo gli ha consigliato di restare accanto alla sua futura moglie.

Santiago, dopo aver rifiutato l'alleanza con Ursula, ha fatto sapere a Genoveva che entrambi dovranno prepararsi a reagire alle macchinazioni della Dicenta che potrebbero metterli in pericolo.

Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula incontra Andrade in carcere

Gli spoiler della puntata numero 1.151 di Una Vita attesa per il 2 dicembre in Spagna su La 1 TVE, riportano che la vendetta di Ursula non si fermerà.

Infatti quest'ultima continuerà a indagare personalmente per capire come intende agire Genoveva per sbarazzarsi di Marcia e avere la certezza che Felipe sarà per sempre con lei.

A tal proposito, la Dicenta riuscirà finalmente ad incontrare in carcere Andrade (il trafficante che aveva rapito la moglie di Santiago) al quale proporrà un accordo che non potrà rifiutare. La donna, infatti, comunicherà al malvivente di essere pronta ad assassinare Alvarez Hermoso (colui che ha causato il suo arresto) in cambio di preziose informazioni che potranno rovinare la vita a Genoveva.

Marcia avrà un duro confronto con Santiago, lamentando che ormai non è più la stessa persona che aveva sposato. Camino confesserà a Maite di essere innamorato di lei, ma subito dopo la donna scomparirà nel nulla. La giovane, infatti, lascerà repentinamente lo studio, e alcuni testimoni affermeranno di averla vista andar via con una valigia.