La puntata di Una vita di domani, martedì 10 dicembre, sarà molto movimentata. Come di consueto, l'appuntamento è sempre alle 14.10 su Canale 5, tutti i giorni eccetto il sabato. In questo periodo, al centro dell'attenzione ci sono, sicuramente, Rosina e Susana. Le due donne stanno ricevendo delle pesantissime minacce, molto probabilmente da parte della famiglia degli Escalona.

Nel corso dell'episodio di martedì, la situazione degenererà drasticamente, dal momento che le due dame si troveranno dinanzi ad un ultimatum. La sarta e la sua amica hanno cinque giorni di tempo per riuscire a trovare tutto il denaro che occorre per essere lasciate in pace. Ci riusciranno?

Anticipazioni Una Vita puntata martedì: appare un misterioso quadro con un messaggio minatorio

Sempre più interessanti ed avvincenti sono le trame di Una Vita. La soap opera spagnola sta regalando ai suoi telespettatori forti momenti di suspense e pathos. Tra le varie dinamiche che stanno animando la vita degli abitanti di Acacias vi è, sicuramente, la situazione di Rosina e Susana. Le due donne stanno ricevendo dei messaggi alquanto intimidatori da parte di alcuni ricattatori. Nell'episodio di domani, martedì 10 dicembre, vedremo che nel quartiere apparirà misteriosamente un quadro gigante con un uomo privo di vestiti.

Rosina e Susana subito incominceranno a temere che possa trattarsi di un messaggio rivolto a loro due, e in effetti non si sbaglieranno. Sul retro di tale poster, le protagoniste scorgeranno l'esistenza di una scritta minatoria. I ricattatori pretenderanno da loro dei soldi, i quali dovranno arrivare al più presto. Nell'episodio di domani le due donne saranno poste dinanzi un ultimatum, in quanto dovranno trovare tutto il denaro necessario entro massimo cinque giorni.

Lenor subisce un incidente e Rosina e Susana credono sia un avvertimento

Il periodo di tempo proposto dai ricattatori è decisamente effimero, considerando la generosità della somma richiesta dai malintenzionati.

Davvero te la sei persa? Clicca il bottone sotto per rimanere aggiornato sulle news che non puoi perdere, non appena succedono. Serie TV Anticipazioni Tv

Ad ogni modo, Rosina e Susana non avranno altra strada che pagare quanto devono se vogliono restare al sicuro. Proprio per tale ragione, le vittime del ricatto arriveranno a prendere una decisione molto drastica.

Inoltre, come rivelano le anticipazioni, a rendere ancora più drammatica la situazione sarà un incidente che vedrà come protagonista Lenor. La giovane, infatti, verrà investita da una bicicletta, senza riportare però ferite. Questo avvenimento farà sospettare a Rosina e Susana che dietro l'accaduto sia celato un avvertimento per loro due.

Ormai, nessuno è più al sicuro fino a quando il debito non verrà saldato.