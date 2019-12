Giovedì 2 gennaio sugli schermi di Canale 5, i fan di Una vita potranno seguire un nuovo episodio della soap ambientata ad Acacias che, anche nel nuovo appuntamento, vedrà al centro delle vicende la salute di donna Celia.

La moglie di Felipe, a causa del terribile virus influenzale, continuerà a peggiorare, tanto da indurre il dottor Quilles a porla in quarantena, allo scopo di non diffondere l'epidemia. Felipe, distrutto per ciò che sta accadendo, non si capaciterà del fatto di non poter far nulla per aiutare la moglie.

Anche Lucia resasi conto della gravità della situazione, sarà disperata e troverà conforto nelle parole di padre Telmo.

Anticipazioni Una vita del 2 gennaio: Celia in punto di morte

Le anticipazioni riguardanti ciò che andrà in onda il prossimo 2 gennaio, svelano come si stanno evolvendo le condizioni di salute di Celia. La donna ha contratto il terribile virus influenzale che colpì per primi gli abitanti dell'Hoyo e, nonostante le cure somministrate dal dottor Quilles, sembrerà non migliorare. Celia in effetti, peggiorerà di giorno in giorno, gettando nella disperazione il marito Felipe, che si sentirà impotente in questa situazione.

Celia, sempre più vicina alla morte, chiederà di essere confessata da padre Telmo, in modo da lasciare questo mondo in pace con se stessa. Il medico intanto, a causa dell'aggravarsi della situazione vorrà porre in quarantena la casa degli Alvarez- Hermozo.

Il dramma di Celia getta nello sconforto Lucia, Telmo la consola

In casa Alvarez-Hermozo, la situazione si farà sempre più difficile e drammatica e quanto sta accadendo getterà nello sconforto non solo Felipe, ma anche Lucia, terrorizzata dall'idea di poter perdere la cugina. Samuel cercherà di convincerla a trasferirsi a casa Alday per sfuggire al possibile contagio, ma la Alvarado non avrà nessuna intenzione di lasciare soli i suoi parenti in questo drammatico momento. Consapevole della gravità della situazione e della possibilità che Celia possa non farcela, Lucia non riuscirà a nascondere la sua preoccupazione e troverà conforto in padre Telmo, il quale tenterà di darle sollievo.

Il parroco le dirà infatti che, qualunque cosa accada, non rimarrà mai sola. Intanto Inigo, tornerà ad Acacias dopo essere stato ad un incontro di boxe. Gli spoiler rivelano che, il pasticcere,avrà cominciato a scommettere sugli incontri, tenedo all'oscuro la fidanzata Leonor.

Questo e molto altro nella prima puntata di inizio 2020 e che andrà in onda nel pomeriggio del 2 gennaio su Canale 5. Nel frattempo sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.